Проекты молодых энергетиков: практическая польза и экономическая выгода

Сотрудники "Тюменьэнерго" приняли участие в XVIII конференции молодых специалистов, занятых в сфере недропользования на территории Югры, которая прошла в Ханты-Мансийске. Она стала частью XVI Международной экологической акции "Спасти и сохранить" и была посвящена 70-летию начала геологоразведочных работ в Западной Сибири.

Конференция нацелена на развитие инновационного и творческого потенциала молодых специалистов, повышение их творческой активности. Статус мероприятия подчеркивало участие в пленарном заседании представителей Министерства энергетики РФ, правительства Югры, ведущих вузов страны и крупных предприятий топливно-энергетического комплекса.

Молодые специалисты "Тюменьэнерго" участвовали в двух из 13 секций. С докладом по направлению "Промышленная энергетика и энергоэффективность" выступили представители филиала "Сургутские электрические сети". Электромонтёр оперативно-выездной бригады Екатерина Синица рассказала о системе TLM для контроля провисания и температуры проводника. Применение подобной системы позволит энергопредприятиям максимизировать передачу, вычисляя динамическую ёмкость каждой линии. Её коллега Валентина Жудина представила исследование условий функционирования ВЛ 35 кВ с различными режимами заземления нейтрали в условиях наличия наведённых напряжений от магистральных ЛЭП. Тема актуальна тем, что наведенное напряжение, возникающее от воздушной линии высокого класса напряжения, проходящей вблизи воздушной линии низкого класса напряжения, меняет нормальный режим её работы, что может привести к выходу электрооборудования из строя или уменьшению срока службы. Разработанные Валентиной методические указания помогут уменьшить уровни наведённых напряжений в сети 6-35 кВ от проходящей вблизи магистральной ЛЭП, а также исключить возможность повреждения трансформаторов напряжения и ограничителей перенапряжений в сети 6-35 кВ, увеличить срок службы оборудования и, соответственно, уменьшить затраты предприятия. Кроме того, учёт наведённого напряжения поможет в повышении уровня безопасности при производстве организации работ. Электромонтёр по техническому обслуживанию и ремонту аппаратуры релейной защиты и противоаварийной автоматики Александр Краснюк представил алгоритм расчёта вероятности появления в сетях электроснабжения нефтедобывающих скважин кондукторных низкочастотных электромагнитных помех.

В секции "Экология. Промышленная безопасность" начальник ремонтно-эксплуатационного участка Когалымских электрических сетей Роман Прокопенко выступил с защитой проекта "Регенерация природных ресурсов".

Конференция молодых специалистов – результативная площадка для общения, обмена опытом. "Это очень полезно для саморазвития. Думаю, знания, полученные здесь, натолкнут меня на новые идеи", – поделилась мнением Екатерина Синица. Как призналась Валентина Жудина, эта конференция стала для неё мощным стимулом не только продолжать научно-исследовательскую деятельность, но и внедрять свои разработки в производство. А Роман Прокопенко рад, что поделился своей идеей с обществом. По отзывам участников, приятные впечатления оставила и сама атмосфера мероприятия, где высококлассные специалисты открыты для общения с молодёжью, готовы обсудить актуальные проблемы и с удовольствием отвечают на вопросы.