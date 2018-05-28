В МОЭСК стартовали VI Комплексные соревнования профессионального мастерства персонала высоковольтных электрических сетей

28 мая на Учебно-тренировочном полигоне ПАО "МОЭСК" (входит в ГК "Россети") в Балашихе состоялось торжественное открытие VI Комплексных соревнований профессионального мастерства персонала высоковольтных электрических сетей. Впервые они были проведены в мае 2008 года.

От имени оргкомитета и главной судейской комиссии энергетиков приветствовал первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО "МОЭСК" Всеволод Иванов:

– Соревнования профессионального мастерства – это здоровая конкуренция и возможность проявить себя, свои лучшие качества, навыки, приобретенные в процессе работы. Эта почетная миссия досталась лучшим энергетикам МОЭСК. Я желаю вам удачи и победы!

Участников соревнований также поздравил заместитель министра энергетики Московской области Дмитрий Айрапетянц:

– С каждым годом энергетики МОЭСК все эффективнее и оперативнее справляются с восстановлением электросетей после технологических нарушений. Это и есть лучший показатель роста профессионализма сотрудников компании. Я желаю вам отлично продемонстрировать свое мастерство!

Нынешние соревнования направлены на совершенствование уровня профессиональной подготовки персонала по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи, внедрение новых форм и методов управления энергетическим оборудованием в целях сокращения количества инцидентов и несчастных случаев.

Звание лучших в своем деле отстаивают 36 энергетиков из шести команд-участниц от филиалов МОЭСК. По итогам жеребьевки, определяющей порядок прохождения этапов участниками, под № 1 выступает команда Северных электрических сетей, под № 2 – участники из Южных электрических сетей, № 3 достался восточному филиалу компании, № 4 – энергетикам западного филиала, № 5 вытянули участники из Московских высоковольтных сетей, а под № 6 выступит команда Новой Москвы.

Право поднять флаг VI Комплексных соревнований профессионального мастерства персонала высоковольтных электрических сетей было предоставлено победителям предыдущих соревнований и принимающей стороне – филиалу "Восточные электрические сети".

Каждая из команд состоит из шести человек, которым предстоит продемонстрировать свое профессиональное мастерство в ходе шести этапов: проверка знаний действующих правил, инструкций и норм; снятие пострадавшего с опоры и оказание ему первой помощи; замена дефектного изолятора в обводной гирлянде на анкерной опоре; соединение провода в шлейфе; измерение сопротивления контура заземления опоры; ликвидация пожара в охранной зоне ВЛ 110 кВ при падении провода на землю.

Судейство соревнований осуществляет главная судейская комиссия в составе четырех человек, включая главного судью – Всеволода Иванова. Судейство соревнований на каждом этапе и подэтапе проводят судейские бригады, каждая из которых состоит из трех человек. В первый день состязаний все команды проходят теоретический этап, в последующие три дня – практические.

Итоги соревнований будут подведены 1 июня на торжественной церемонии их закрытия, где лучшая команда станет обладательницей Почетного переходящего кубка ПАО "МОЭСК".