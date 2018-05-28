В Санкт-Петербурге подведены итоги Международного молодежного энергетического форума

Защита проектов состоялась в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в рамках ПМЭФ. Команды молодых специалистов Германии, Китая, Италии, Белоруссии и России представили свои проекты международному жюри.

Ключевой темой юбилейного пятого форума стала разработка проектов в области цифровизации электроэнергетики в странах-участниках. Повышение управляемости сети и гибкости системы под нужды потребителей при повышении доступности, надежности и экономичности - те ключевые требования, которые стояли перед конкурсантами.

Все представленные проекты вызвали заинтересованное обсуждение членов жюри. Они отметили актуальность тем, затронутых в презентациях.

К участникам обратился заместитель министра энергетики России Павел Сорокин: "Именно молодым специалистам вести нашу отрасль в будущее. Тем важнее каждая возможность получить новый опыт. Мне очень нравится девиз форума: "Энергетика без границ". Спасибо компании "Россети" за реализованную на мероприятии международную интеграцию, дающую толчок для дальнейшего развития отрасли".

Призеры получили награды из рук заместителя генерального директора - руководитель Аппарата ПАО "Россети" Ольги Сергеевой, отметившей высокую степень проработки проектов и зрелость решений, выдвинутых молодыми специалистами.

Международное жюри признало самым актуальным проект команды Италии "Цифровой потребитель и адаптивная нагрузка сети" и присвоила номинацию "Решение, наиболее отвечающее страновому вызову".

Разработка команды Германии, посвящённая интеллектуализации системы управления единой энергосистемой в России, получила приз как самый новаторский. Молодые специалисты предложили создать цифровую платформу, объединяющую производителей оборудования, сетевые компании и IT-компании.

По решению международного жюри Гран-при форума присужден проекту "de-Мобильность" команды Беларуси об эффективной интеграции электромобилей в энергосистему Германии, позволяющей снизить пиковые нагрузки в энергосистеме и в то же время быть выгодными для конечного потребителя.

Международный молодежный энергетический форум (ММФ), организатором которого является компания "Россети" - главный ежегодный саммит лучших молодых специалистов национальных энергетических компаний Европы и Азии. Форум проходит в формате рабочих встреч, заседаний, круглых столов, презентаций и является ключевой дискуссионной площадкой для молодых энергетиков - будущих руководителей отрасли - и эффективным инструментом интеграции молодежи разных стран.