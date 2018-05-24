В приморском филиале ДРСК оценили мастерство оперативного персонала

В филиале АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" завершились соревнования профессионального мастерства среди оперативного персонала, которые прошли на подстанции 110/35/10 кВ "Западная" и в учебном классе на базе Артемовского района электрических сетей.

В соревнованиях приняли участие команды четырех структурных подразделений (СП) филиала, в состав каждой входили – один диспетчер и два электромонтёра. В течение четырех дней энергетики демонстрировали свои знания и умения. Соревнования состояли из 6 этапов. Теоретическая часть соревнований включила в себя поверку знаний нормативных документов по охране труда и пожарной безопасности.

На практических этапах участники оформляли бланк переключений, готовили на подстанции рабочее место и допускали бригаду к выполнению работ по наряду-допуску, проводили осмотр оборудования подстанции. Также энергетики освобождали пострадавшего от воздействия электрического тока на линейном разъединителе 35 кВ, проводили реанимационные мероприятия на манекене, ликвидировали условное возгорание на подстанции с использованием первичных средств пожаротушения, производили допуск пожарных к тушению возгорания. Основным критерием качественного выполнения заданий было четкое соответствие действий оперативного персонала нормативным требованиям, а освобождение пострадавшего и тушение пожара выполнялось на время.

На отдельных этапах в индивидуальном зачете в номинации "Лучший пожарный" победителем признан электромонтёр ОВБ (СП ПЦЭС) Виталий Артемов; "Лучший реаниматор" - Михаил Ключник – электромонтёр ОВБ Ханкайского РЭС (СП ПЦЭС); "Лучший диспетчер" - старший диспетчер Пожарского РЭС (СП ПЗЭС) – Ольга Доронина.

Победителем соревнований стала команда структурного подразделения "Центральные электрические сети", набравшая наибольшее количество баллов. Второе место завоевала команда СП "Западные электрические сети", третье — СП "Северные электрические сети".