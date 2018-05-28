В рамках ПМЭФ-2018 Минпромторгом России подписан ряд документов о сотрудничестве

25 мая 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме – 2018 состоялась торжественная церемония подписания документов с участием Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и представителей ведущих промышленных предприятий и глав субъектов Российской Федерации.

В частности, был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и ПАО "Уралкалий". Указанный документ позволит наладить взаимодействие между сторонами по вопросам внешнеэкономической деятельности и нарастить экспорт удобрений и другой несырьевой продукции на рынки зарубежных стран.

Подписанием специального инвестиционного контракта между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Тульской областью и ООО "Тулачермет-сталь" дан старт созданию первого в истории современной России нового интегрированного сортопрокатного производства на базе конвертерной технологии выплавки стали мощностью 1,6 млн т стали в год.

В рамках церемонии был заключен СПИК между ПАО "КАМАЗ" и ООО "ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС". Свои подписи под документом поставили глава Минпромторга России Денис Мантуров, генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев.

Были также подписаны два меморандума:

о намерениях по разработке и подписанию СПИК по проектам "Метанол М-500" и "Аммиачная селитра-340" между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Тульской областью и ОАО "Щекиноазот";

о взаимопонимании в отношении заключения специальных инвестиционных контрактов между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Публичным акционерным обществом "Газпром нефть".

В заключении мероприятия в присутствии главы Минпромторга подписаны Соглашение о сотрудничестве между Правительством Калининградской области и Корпорацией "АББ" в сфере инжиниринга в Калининградской области и Соглашение о реализации программы ремоторизации самолетов Бе-200.