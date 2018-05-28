"Вымпелком" и Huawei будут развивать 5G в России

"Вымпелком" (бренд "Билайн), один из крупнейших сотовых операторов РФ, и китайская Huawei в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере 5G. Партнерство рассчитано на два года. Стороны намерены разрабатывать и тестировать технологии 4,5G и 5G для развития телекоммуникационной инфраструктуры пятого поколения.

"Технологии 5G подразумевают принципиально новую архитектуру сети по сравнению с предыдущими поколениями. Поэтому на данном этапе для нас важно протестировать и внедрить самые эффективные решения, которые позволят в будущем интегрировать в собственную инфраструктуру передовые технологии, цифровые платформы и востребованные для клиентов сервисы. Совместно с нашим партнером мы уже тестируем и внедряем в коммерческую эксплуатацию технологии, которые должны лечь в основу 5G. Кроме того, планируем пилоты прототипов услуг, которые можно будет предложить первым пользователям сетей пятого поколения", — прокомментировал гендиректор "Вымпелкома" Василь Лацанич.

Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети. Международный союз электросвязи планирует утвердить технологию для 5G в конце 2018 года, а новый стандарт внедрить к 2020 году.

Крупнейшие российские операторы уже ведут подготовку к внедрению 5G: МТС — с Nokia, Ericsson и Samsung, "Мегафон" — с Huawei и Nokia, Tele2 — с Nokia. Несмотря на то что стандарт еще не утвержден, МТС и "Мегафон" уже провели тестирования 5G в РФ. "Ростелеком" в марте 2018 года запустил первую открытую опытную зону сети 5G на территории инновационного центра "Сколково".

Как заявлял в апреле тогдашний глава Минкомсвязи Николай Никифоров, аукционы на радиочастоты для развертывания сетей 5G на территории РФ планируется провести в конце 2018 года.

Источник: РИА Новости