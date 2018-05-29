Александр Новак: "Плату за установку и поверку приборов учета возложат на организации"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью телеканалу НТВ рассказал о том, что за установку и поверку приборов учета будут платить не граждане, а организации.

"Такое предложение уже подготовлено. Переложить на ресурсоснабжающие, сбытовые организации, на сети — в зависимости от места установки счетчика", - сказал глава Минэнерго.

Министр энергетики также рассказал об упрощении процедуры подключения домов к энергосетям. По его словам, если подключаться к существующей линии, процесс занимает 15 дней, а если прокладывается новая линия - 80–90 дней. Раньше это занимало, в среднем, 200 дней.

"Аналогичная программа сейчас реализуется для подключения к газовым сетям. Она начала действовать в прошлом году, уже приняты нормативные акты, упрощающие этот процесс. Таких результатов как в электроэнергетике планируется достичь в течение нескольких лет", - рассказал глава энергетического ведомства.

Министр подчеркнул, что в 2014 году Россия занимала 188 место в рейтинге Всемирного банка по уровню подключения к инфраструктуре, а в 2017 вышла на 10 место.

Александр Новак отметил, что свою эффективность показала программа импортозамещения. "В России производят насосы высокого давления для перекачки нефти. Технология итальянская, но локализация на 100% в России. Раньше их закупали за рубежом", - сказал глава энергетического ведомства.

Говоря о приоритетах на ближайшие годы, Министр энергетики отметил, что для нефтяной промышленности - это обеспечение притока инвестиций в добычу, а приоритет для нефтепереработки — создание условий для качественной переработки.

"Для этого разработан и уже находится в Госдуме законопроект о налогообложении с финансового результата", - добавил он.

Александр Новак подчеркнул, что предполагается вовлекать в оборот малые месторождения и стимулировать геолого-разведочные работы.

"Реализуется большая программа по развитию производства сжиженного природного газа (СПГ). За 20 лет объем производства планируется увеличить более чем в 10 раз", - сказал Министр.