ФСК ЕЭС заменит высоковольтные вводы на 11 сибирских подстанциях

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") заменит 41 высоковольтный ввод на подстанциях Сибири. В результате повысится надежность основного оборудования ключевых центров электроснабжения Сибирского федерального округа.

Высоковольтные вводы являются частью основного оборудования подстанций: автотрансформаторов, шунтирующих реакторов и выключателей. Ремонтный персонал взамен маслонаполненных вводов установит современные аналоги с твердой изоляцией. Новые вводы более долговечны, надежны и удобны в эксплуатации. Кроме того, они практически не требуют обслуживания.

Работы выполняются в рамках целевой программы модернизации автотрансформаторов, шунтирующих реакторов и масляных выключателей. В настоящее время уже заменили вводы на подстанциях 500 кВ "Таврическая" и 220 кВ "Лузино", питающих центральный энергоузел Омской области.