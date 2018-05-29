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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" обеспечило мощность карьеру в Выборгском районе Ленинградской области

Ленэнерго обеспечило мощность карьеру в Выборгском районе Ленинградской области

29 мая 2018, 17:06
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") обеспечило более 1,6 МВт гранитному месторождению в Выборгском районе Ленинградской области. Источником питания стала подстанция 110 кВ "Бородинская-1".

Для создания внешней схемы электроснабжения специалисты построили новую подстанцию 35 кВ с трансформатором мощностью 2 МВА, а также трансформаторную подстанцию 10 кВ и смонтировали линии 10 и 0,4 кВ.

Месторождение "Красновское" — карьер по добыче щебня в Выборгском районе Ленинградской области, расположенный в 160 км от Санкт-Петербурга.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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