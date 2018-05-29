Специалисты Веденских РЭС АО "Чеченэнерго" повысили надежность электроснабжения жителей села Первомайского

Своевременное выполнение ремонта линий электропередачи позволило улучшить качество передаваемой электроэнергии и повысить надежность электроснабжения в домах жителей села Первомайского Веденского района Чеченской Республики.

Специалисты Веденских районных электрических сетей АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") провели плановые работы по замене стального провода фидера от подстанции "Ведено", из-за изношенности которого у потребителей возникали проблемы с электроснабжением. Так, в часы пиковой нагрузки напряжение в сети на этом участке значительно снижалось, в результате чего возникала угроза выхода из строя электробытовых приборов. На этом участке ЛЭП регулярно происходили нештатные ситуации.

Энергетики АО "Чеченэнерго" смонтировали новый алюминиевый провод протяженностью около километра, который позволит увеличить пропускную способность, исключить вероятность обрывов, свести к минимуму количество скруток на данном участке цепи. Во время проведения ремонтных работ потребители были временно обесточены. В данный момент энергоснабжение восстановлено в полном объеме.

Благодаря проведенным работам проблема с перепадом напряжения в сети будет снята. По результатам выполнения, ожидается снижение потерь электроэнергии в сетях, и затраты на их содержание.