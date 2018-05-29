В России разработают стандарт внедрения технологий и инноваций для частных и государственных компаний

Соглашение об участии в разработке Стандарта внедрения технологий и инноваций в крупных публичных и государственных компаниях подписали Агентство стратегических инициатив (АСИ), ПАО "Сбербанк", Фонд Соглашение об участии в разработке Стандарта внедрения технологий и инноваций в крупных публичных и государственных компаниях подписали Агентство стратегических инициатив (АСИ), ПАО "Сбербанк", Фонд "Сколково", Соглашение об участии в разработке Стандарта внедрения технологий и инноваций в крупных публичных и государственных компаниях подписали Агентство стратегических инициатив (АСИ), ПАО "Сбербанк", Фонд "Сколково", Российская венчурная компания (РВК) и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) 24 мая 2018 год.

В соглашении говорится, что Стандарт внедрения технологий и инноваций будет работать как механизм формирования системных предложений по созданию спроса на разрабатываемые внутри России технологии, а также повышения конкурентоспособности отечественных компаний. При формировании Стандарта будут учтены лучшие российские и международные практики, а также ранее проведенные исследования в области внедрения инноваций.

Анализом лучших практик и разработкой Стандарта займется специально сформированная экспертная группа, состоящая из представителей институтов развития, консалтинговых компаний, а также крупных российских и международных корпораций, внедряющих новые технологии и заинтересованных в дальнейшем повышении собственной эффективности внедрения инноваций.

По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, в итоге должен получиться документ, изучив который менеджмент компании сможет выстроить эффективную работу с внешними инновациями, сформировать внутреннюю систему мотивации, создать корпоративную культуру, открытую к внутренним и внешним технологическим стартапам.

"Уверена, что уже в этом году в проекте примут участие все наши крупные и частные компании. Это позволит создать абсолютно новый рынок, сформировать новый госзаказ на технологии в рамках рынков будущего НТИ", - сказала Светлана Чупшева.

"Мы сделали соглашение открытым - это значит, что другие компании и институты развития могут также присоединиться к разработке Стандарта и реализации пилотных проектов", - отметил директор направления "Новый бизнес" АСИ Артем Аветисян.

Председатель Правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов подчеркнул, что сегодня крупным компаниям, чтобы выдержать конкуренцию в мире постоянно меняющихся технологических трендов и покупательских ожиданий, нужно постоянно внедрять передовые технологии и методы работы. "В "Сколково" накоплен богатый опыт взаимодействия как с малыми инновационными предприятиями, предлагающими такие решения, так и с крупным бизнесом. Мы готовы предложить всю необходимую экспертную поддержку при работе над единым стандартом", - сказал Игорь Дроздов.

Кирилл Варламов, директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ): "Связь стартапов, новых технологий с крупными корпорациями является одной из ключевых, поскольку без нее не возникает самодостаточной экосистемы внутри нашей страны. Так как эта система еще не выстроена, и стартапы не имеют денежной подпитки внутри страны, они вынуждены уезжать за ее пределы и поднимать "крупные деньги" уже вне России. Разработка и внедрение Стандарта поможет эту систему выстроить".

Вовлечение корпораций в инновационную экосистему входит в число приоритетных направлений деятельности РВК. "У нас уже накоплен многолетний опыт выстраивания взаимодействия между корпоративными заказчиками и технологическими стартапами в рамках акселератора GenerationS и других экосистемных проектов. Мы хорошо понимаем "узкие места" и потенциальные выгоды такого сотрудничества и можем сопровождать компанию на каждом этапе освоения модели "открытых инноваций", - подчеркнул генеральный директор РВК Александр Повалко.

Впервые о необходимости формирования единого Стандарта поддержки и сопровождения технологий и инноваций в компаниях было заявлено на заседании Наблюдательного совета АСИ в Самаре 7 марта 2018 года. Предполагается, что Стандарт будет разработан до конца 2018 года.

АСИ