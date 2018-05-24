Волгоградские энергетики присоединили к сети строительную площадку храма Преображения Господня

Специалисты волгоградского филиала ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") в короткие сроки выполнили комплекс технических мероприятий для подключения строительной площадки храма Преображения Господня и небольшой часовни к электросети.

Храм будет возведен в поселке Вишневая Балка Краснооктябрьского района в историческом месте направления главного удара немецко-фашистских войск во время Сталинградской битвы.

На территории храма планируется создание семейно-досугового центра, который объединит воскресную школу, библиотеку, православный детский театр, детскую игровую площадку. Для того, чтобы уже сейчас начать молитвенное служение о строительстве церкви, рядом со строящимся храмом возвели небольшую часовню, которую необходимо было подключить к электроэнергии. С этой просьбой к директору волгоградского филиала МРСК Юга Анатолию Кушнерову обратился настоятель храма священник Олег Золотовский. Энергетики в короткие сроки выполнили комплекс технических мероприятий для подключения строительной площадки и небольшой часовни к сети.

"Мы даже не ожидали такой оперативности", – сказал иерей Олег. – После нашего обращения буквально на следующий день все было быстро и четко сделано. Огромное спасибо руководству и сотрудникам компании. Храм в частном секторе – это уникальная возможность приобщить многих людей к культурному наследию нашего региона, православному образу жизни, сформировать потребность в духовном развитии. А строительство столь значимого объекта может быть реализовано только на благотворительных началах, за счет неравнодушных и социально ответственных граждан и организаций".