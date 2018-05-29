Второму по величине медеплавильному заводу в Индии угрожает закрытие

Заместитель премьер-министра южноиндийского штата Тамилнад О.Паннеерсельвам заявил, что правительство штата примет все необходимые шаги, чтобы добиться закрытия медеплавильного завода Thoothukudi, принадлежащего компании Vedanta Resources.

Предприятие, расположенное в г. Тутикорин (Тутукуди), выплавляет до 400 тыс. т меди в год. Ранее Vedanta обнародовала план удвоения его производительности, но это предложение не было поддержано местными властями и вызвало шквал протестов местного населения.

Жители города обвиняют компанию, что ее завод несет ответственность за высокий уровень загрязнения окружающей среды. В середине мая демонстрации протеста привели к массовым беспорядкам, в которых погибли 13 человек.

В то же время Vedanta по-прежнему выражает уверенность, что завод, находящийся в одном из беднейших регионов Индии, продолжит работу, а проект расширения его мощностей в конечном итоге получит поддержку властей.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"