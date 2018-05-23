Более 66 тысяч дальневосточников перешли на электронные квитанции за электроэнергию

Почти 66 тысяч клиентов Дальневосточной энергетической компании отказались от бумажных квитанций за электроэнергию и предпочли получать платежные документы по электронной почте. Из них 59 000 потребителей – жители Приморья.

Доставленные по e-mail счета приходят без задержек, всегда под рукой, не теряются и доступны только потребителям. Ежемесячно в среднем около 700 клиентов решают получать электронные квитанции. Воспользоваться этим сервисом очень просто – достаточно заполнить анкету на сайте http://www.dvec.ru/private_clients/receipts/

ПАО "ДЭК" для удобства потребителей предлагает и другие сервисы. Наиболее быстрые способы информировать энергетиков об электропотреблении – передать данные на сайте компании на странице www.dvec.ru/pokazaniya/ (без регистрации), в "Личном кабинете" и по SMS на номер 8-914-047-0000 в формате "номер лицевого счета – пробел – номер счетчика – пробел – текущие показания счетчика". Важно указывать номер лицевого счета и прибора учета в соответствии с данными квитанции. При использовании этих сервисов показания автоматически фиксируются в базе, что позволяет сообщать сведения об электропотреблении в любое время суток одновременно большому количеству потребителей.

Кроме того, своевременно напоминать о дате подачи показаний, в любое время контролировать свои лицевые счета, получать электронные дубликаты квитанций и оплачивать без комиссии возможно через мобильное приложение, доступное всем владельцам смартфонов. Также показания можно передать, позвонив по единому бесплатному номеру 8-800-100-3-777.