Электропотребление в Московской энергосистеме за 4 мес выросло на 3,9%

По оперативным данным Филиала АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистемы г. Москвы и Московской области" (Московское РДУ), потребление электроэнергии в региональной энергосистеме в апреле 2018 года составило 8637,1 млн кВт∙ч, что на 4,0 млн кВт∙ч ниже объема потребления в апреле 2017 года.

Потребление электроэнергии по энергосистеме Москвы и Московской области за январь – апрель 2018 года составило 39177,9 млн кВт∙ч, что на 3,9 % выше аналогичного периода 2017 года.

Электростанции энергосистемы г. Москвы и Московской области в апреле 2018 года выработали 5772,3 млн кВт∙ч, что на 0,7 % ниже аналогичного периода 2017 года.

Выработка электроэнергии по энергосистеме Москвы и Московской области за январь – апрель 2018 года составила 27896,3 млн кВт∙ч, что на 4,0 % выше аналогичного периода 2017 года.

Дефицит произведенной электроэнергии на территории энергосистемы г. Москвы и Московской области покрывался за счет перетоков электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. Суммарный сальдо-переток в энергосистему г. Москвы и Московской области в апреле 2018 года составил 2864,8 млн кВт∙ч., за январь – апрель 2018 года, данный показатель составил 11281,5 млн кВт∙ч. В апреле 2017 и январе – апреле 2017 года аналогичный показатель составил 2825,3 млн кВт∙ч и 10858,8 млн кВт∙ч соответственно.