ФСК ЕЭС вошла в топ-5 рейтинга лояльности крупнейших заказчиков к субъектам МСП

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") в 2017 году заключила 2,9 тыс. договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) на общую сумму 53,5 млрд рублей. Компания стала одним из лидеров рейтинга лояльности крупнейших заказчиков к субъектам МСП, который подготовило Агентство стратегических инициатив.

При проведении закупок ФСК ЕЭС ориентируется на местных поставщиков и подрядчиков. Строительство и модернизация объектов электросетевой инфраструктуры формирует новые рабочие места в регионах присутствия, в том числе сегменте МСП. В настоящее время более трети всех закупок ФСК ЕЭС осуществляется у субъектов малого и среднего бизнеса.

Общая стоимость таких контрактов в 2017 году выросла на 78% в годовом сопоставлении. В рейтинге лояльности крупнейших заказчиков к субъектам МСП Агентства стратегических инициатив ФСК ЕЭС заняла четвертое место. Всего в него были включены 50 российских компаний с государственным участием.

ФСК ЕЭС ведет систематическую работу с МСП с 2014 года в рамках специальной программы партнерства, участниками которой являются 79 организаций. В перечень товаров, работ и услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего бизнеса, включено 118 позиций.

На регулярной основе проводятся расширенные совещания с представителями МСП, где обсуждаются различные аспекты сотрудничества, в том числе поставки продукции для реализации программ инновационного развития и импортозамещения. В 2017 году доля российского электротехнического оборудования в закупках ФСК ЕЭС составила 85%. К 2030 году этот показатель планируется довести до 95%, что соответствует целям Энергетической стратегии России.

Справка:

Рейтинг подготовлен Агентством стратегических инициатив по итогам мониторинга реализации дорожной карты "Расширение доступа субъектов МСП к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием". Исследование провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) при методологической и информационной поддержке "Корпорации МСП". В опросе приняли участие 2 тыс. представителей малого и среднего бизнеса.

При оценке использовались шесть целевых показателей: общая удовлетворенность субъектов МСП взаимодействием с крупными компаниями, проведение закупочных процедур, реализация программ партнерства, информационное сопровождение закупочной деятельности, договорные отношения, вклад в технологическое развитие.