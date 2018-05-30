Изношенные теплосети Пензы заменят на современные трубопроводы в ППУ-изоляции

Несмотря на то, что отопительный сезон завершился не так давно, город уже готовят к новому отопительному периоду 2018-2019гг.

Для качественного снабжения жителей теплоэнергией филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс" и АО "Т Плюс Теплосеть Пенза" проводят капитальный ремонт сетей. В настоящее время подрядные организации меняют на улице Кижеватова 80-метровый участок.

На данный момент выполнены земляные работы, вскрытие и чистка канала, ведется демонтаж изношенных сетей. После этого подрядчики приступят к замене трубопровода, диаметр которого составляет 300 мм.

Специалисты работают с качественными современными материалами - это предизолированная труба (труба покрыта пенополиуритановой изоляцией), что позволяет максимально продлить срок службы тепломагистрали.

Сумма запланированных компанией инвестиций для капремонта на данном участке составляет 6,8 млн рублей.

Все мероприятия выполняются в соответствии с графиком по подготовке г.Пенза к предстоящему отопительному сезону. Следуя ему, подрядные организации завершат капитальный ремонт участка до конца июля.

Филиал "Мордовский", работающий в составе Группы "Т Плюс", объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

В состав филиала входят Саранская ТЭЦ-2, Пензенская -ТЭЦ-1, Пензенская ТЭЦ-2, АО "СаранскТеплоТранс", АО "Т Плюс Теплосеть Пенза", а также котельная "Арбеково". Установленная электрическая мощность - 681 МВт. Установленная тепловая мощность - 2578 Гкал/ч.