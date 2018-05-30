Кабельное оборудование от немецкого производителя

Компания Kurre Spezialmaschinenbau GmbH (Германия) разрабатывает и поставляет машины и производственные линии для кабельной промышленности на протяжении 35 лет. Учитывая растущий спрос на малогабаритное оборудование, компания разработала компактную линию перемотки для проведения контроля качества продукции. Универсальная конструкция измерительных приборов в сочетании с малыми размерами линии обеспечивают широкий диапазон возможностей для выполнения испытательных процессов. Для того чтобы уменьшить занимаемое оборудованием пространство, измерительные устройства располагаются на корпусе между узлами перемотки.

Машина состоит из одного корпуса и может транспортироваться как одна установка. Линия перемотки рассчитана на катушки диаметром до 630 мм весом максимум 200 кг. Для снижения механической нагрузки на изделие во время процессов испытания и для удобства обращения с целым рядом продуктов, таких, например, как плоские или хрупкие изделия медицинского назначения, намотка осуществляется по траверсе. Система рассчитана на диапазон натяжения 5 - 50 Н, обеспечиваемый траверсной системой раскладки, которая осуществляет деликатный процесс намотки изделия с низким уровнем трения. Автоматическая система перепозиционирования обнаруженного дефекта поместит дефектное изделие в определённую позицию для того, чтобы оператор подтвердил и оценил дефект. Для намотки катушек с высокоточным качеством раскладки машина оснащена процессором, который обеспечивает автоматическую корректировку на краях катушки, компенсируя "выпуклости и впадины", а также отвечает за конусообразную намотку. По специальному требованию заказчика линии перемотки могут быть оснащены испытательным оборудованием и иметь различные размеры в соответствии с требуемым диапазоном диаметров катушек.

Ассортимент выпускаемой компанией Kurre Spezialmaschinenbau продукции включает системы с фланцевым приводом, которые отличаются компактной конструкцией и удобством обращения с катушками диаметром от 250 до 1250 мм, максимальным весом 1000 кг. Катушки приводятся в действие за внешний фланец поверх ролика, работающего со скоростью до 60 м в минуту. Система имеет устройство контроля и регулирования натяжения. Системы с фланцевым приводом могут иметь не только отдельные отдающие и приёмные устройства, но также иметь комбинированную структуру, когда отдающие, приёмные устройства и блок управления интегрированы в одном корпусе. В частности, для процесса наложения оплётки комбинированные системы предоставляют собой компактное и эффективное решение. Эти системы также могут быть использованы для процессов скрутки и термообработки, а также для процесса электролитического осаждения. Кроме того, системы могут быть оснащены различными опциями, включая шинную систему, устройство раскладки с электроприводом или EP-конвертер для обеспечения возможности интеграции системы с оплёточной машиной.

В продуктовом ассортименте компании Kurre Spezialmaschinenbau есть новая разработка: простые приводимые от вала приёмные устройства, предназначенные для логистической отрасли, которые используются для извлечения кабелей и проводов, например, из систем стеллажей. Такие приёмные устройства отличаются простотой и удобством в обращении. В зависимости от конкретной области применения эти приводимые от вала приёмные устройства могут осуществлять намотку изделия на катушки диаметром до 500 мм. Стандартная конструкция включает ручной блок раскладки, который может перемещаться вручную с помощью двух роликовых направляющих. Конструкция этих направляющих может содержать различные компоненты, например, устройство измерения длины изделия. Для намотки больших длин изделий меньшего диаметра система раскладки может также быть оснащена приводом, благодаря чему может быть установлена функция автоматического останова при достижении заданной длины. Привод может быть отключён механически, после чего процесс раскладки может выполняться вручную.