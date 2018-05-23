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Отраслевые новости: Энергетика

"МОЭК" утвердил регламент взаимодействия с заявителями при заключении соглашений о компенсации потерь

МОЭК утвердил регламент взаимодействия с заявителями при заключении соглашений о компенсации потерь

30 мая 2018, 17:20
Рубрика: Энергетика
Метки: МОЭК

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ПАО "МОЭК" 17 мая 2018 года утвердил регламент взаимодействия с заявителями при заключении соглашений о компенсации потерь.

В частности, документ определяет предельные сроки рассмотрения заявок на заключение соглашений, их аннулирование, а также позволяет заявителям, как правило застройщикам иметь постоянный доступ к актуальным формам соглашений.

"Утверждение регламента позволит оптимизировать процесс заключения соглашений, повысит качество и прозрачность работы „МОЭК“ с заявителями", — отметил заместитель управляющего директора — директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО "МОЭК" Алексей Шарафутдинов.

Регламент размещен на сайте "МОЭК Онлайн" в разделе "Услуги" — "Компенсация потерь" (https://online.moek.ru/kompensatsiya-poter).

Компания: ПАО "МОЭК"
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