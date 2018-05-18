Новый уровень возможностей: инновационные решения для автоматизации зданий на выставке-форуме "Передовые Технологии Автоматизации. ПТА – Санкт-Петербург 2018"

05-06 июня 2018 г. в Санкт-Петербурге состоится XI Специализированная выставка-форум "Передовые Технологии Автоматизации. ПТА - Санкт-Петербург 2018". Место проведения: г. Санкт-Петербург, Конгресс-центр "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ", проспект Медиков, 5. Организатор: ООО "ЭКСПОТРОНИКА". Сайт: https://www.pta-expo.ru/spb/.

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5 июня, в рамках одной из ключевых секций деловой программы Форума "Диспетчерское управление инфраструктурными объектами. Практика автоматизации инженерных систем зданий" ведущие компании отрасли поделятся своими инновационными решениями в области автоматизации зданий.

Откроет секцию модератор конференции, Максименко Владимир Адамович, председатель комитета НП "АВОК" "Интеллектуальные здания и информационно-управляющие системы"; эксперт сектора обучения и информационной поддержки НВП Болид. Он выступит с обзорным докладом, посвященным современному подходу к обеспечению комфорта и безопасности зданий, в рамках которого расскажет о тренде "когнитивные здания", переходе к цифровизации систем безопасности и автоматизации зданий, интеграции технологий, сетей, сценариев и взаимосвязей с использованием облачных технологий и больших данных.

Традиционный участник Форума, компания "Сименс", представит инновационную систему управления зданием - Desigo Control Point (DCP). Это новая концепция управления автоматизацией зданий. Она состоит из сенсорных панелей разного размера и веб-серверов, которые позволяют дистанционно управлять зданиями с любого смарт-устройства и эффективно контролировать все инженерные системы. Отличительной особенностью является простая установка и интуитивно понятный интерфейс пользователя.

Компания JUNG – один их ведущих европейских производителей электроинсталляционного оборудования и систем автоматизации европейского стандарта KNX, представит обновленную линейку электроники для управления светом и приводами, новинки для отельной инсталляции, новые возможности FacilityPilot для диспетчеризации гостиниц, голосовое управление системой KNX, а также 5 дюймовую сенсорную панель.

B.E.G. Brück Electronic GmbH – крупнейший немецкий концерн в Европе по производству сенсорного оборудования для автоматизации освещения в зданиях любого типа и назначения, представит вниманию слушателей доклад на тему: "Локальные и адресные решения B.E.G. по протоколу DALI для зданий", который будет посвящен новинкам интеллектуального управления освещением. Более подробно с ними посетители смогут ознакомиться на стенде компании.

Генеральный директор российского представительства европейской компании Embedded Systems, – одного из акционеров международной ассоциации KNX, в своей презентации обозначит возможности реального снижения трудозатрат и расходов на топливо при снабжении теплом жилых, гражданских и промышленных зданий, а также приведет примеры реальных объектов.

Директор по развитию компании ИнСАТ поделится опытом внедрений на базе платформы MasterSCADA, которая является лидирующей вертикально-интегрированной SCADA-системой российского производства и успешно внедрена на тысячах предприятий по всей России, в том числе и на объектах компаний Газпром, РОСНЕФТЬ, Татнефть, РуссНефть, Росатом, ИНТЕР РАО, ТГК-2, СВГК, Группа ИЛИМ, УралВагонЗавод, ММК.

Еще один отечественный разработчик и производитель оборудования для диспетчеризации, автоматизации зданий и умного дома, компания "Разумный дом", сделает доклад на тему "Система автоматизации для коттеджных поселков"

Один из ведущих системных интеграторов, работающих в области автоматизации зданий и Internet of Things, компания INTELVISION, расскажет об "Умном Жилом Комплексе", как результате взаимодействия застройщика, управляющей компании и системного интегратора.

В свою очередь, представитель компании "Умный Дом" расскажет о новой разработке – программе EasyHome для управления системами дома/квартиры, а также для диспетчеризации многоквартирного дома. Особенность решения заключается в том, что программу можно установить прямо из коробки без осуществления сложных работ по компоновке модулей и программированию системы.

В завершение секции слушатели смогут принять участие в круглом столе на тему: "Современные решения по автоматизации инженерного оборудования зданий и особенности их внедрения", в рамках которого будут рассмотрены вопросы ограничения, возникающие при реализации проектов, связанные с существующей нормативной базой, используемыми протоколами автоматизации и передачи данных и пути их преодоления. Также эксперты расскажут о новых качествах объектов, которые появляются в результате применения рассмотренных на конференции решений.

6 июня, во второй день форума, состоится конференция "Industry 4.0: принципы создания цифрового предприятия", в рамках которой ведущие компании в области автоматизации поделятся со слушателями своими перспективными разработками для организации полностью цифрового производства. Будут представлены доклады компаний: OMRON, Kawasaki Robotics, B&R, ПРОСОФТ, ADLINK Technology, HIRSCHMANN, EtherWAN и BOLID. Подробнее

В завершение Форума состоится круглый стол "Концепции и реалии обеспечения информационной безопасности предприятия", в рамках которого будут рассмотрены вопросы кибербезопасности и конвергенции систем безопасности и автоматизации инженерных систем зданий.

В выставочной зоне оба дня работы Форума развернется экспозиция интеллектуальных систем и компонентов.

Официальную поддержку выставке-форуму оказывают: Международное общество автоматизации (ISA); Ленинградская областная Торгово-промышленная палата; Санкт-Петербургское региональное отделение Союза машиностроителей России; Союз строительных организаций Ленинградской области; Ассоциация инженеров по вентиляции, отоплению, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике; Ассоциация управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере; Санкт-Петербургский филиал KNX Users Club России, СНГ и Балтии.

Ждем Вас на Форуме!