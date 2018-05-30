Россия и Китай продвигаются в формировании стратегического энергоальянса

Россия и КНР продвигаются в формировании стратегического энергоальянса, призванного содействовать укреплению мировой энергетической безопасности, заявил во вторник заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.

"Очень важным элементом нашего (России и Китая. — Прим. ред.) партнерства является сотрудничество в сфере энергетики, и, по сути, мы можем говорить о том, что наши страны продолжают движение в направлении формирования стратегического энергоальянса, призванного в том числе содействовать укреплению мировой энергетической безопасности в целом", — заявил Моргулов на церемонии открытия международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".

РИА Новости