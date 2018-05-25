С начала 2018 года в Рязанской области 55 человек привлечены к ответственности за незаконное потребление электроэнергии

Сотрудники блока реализации услуг, службы безопасности филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго" усилили работу по пресечению фактов незаконного потребления электроэнергии.

В результате их совместной работы с органами внутренних дел с начала 2018 года 55 потребителей, уличенных в хищении электроэнергии, привлечены к административной ответственности решениями мировых судей по статье 7.19 КоАП РФ "Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти и газа". Для сравнения в 2017 году наказанию в соответствии с данной статьей подверглись 36 недобросовестных потребителей.

Кроме того, в феврале 2018 года возбуждено уголовное дело по ст. 165 ч.2. – "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". При проведении рейда энергетики выявили несанкционированное вмешательство в работу систему учета электроэнергии. По акту о безучетном потреблении объем незаконного использования электроэнергии составил 496 800 кВт*ч. По факту незаконного подключения энергетики направили заявление в полицию. Потребителю выставлен счет на сумму 1 226 725,88 рублей.

Напомним, что с 1 января 2016 г. ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, устройства и эксплуатации энергопотребляющих установок. Помимо оплаты счета за украденную электроэнергию, сумма которого, как правило, в несколько раз превышает стоимость фактически потребленной электроэнергии, самовольное подключение к электрическим сетям влечет наложение административного штрафа. На граждан - в размере от 10 000 до 15 000 рублей; на должностных лиц - от 30 000 до 80 000 рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от 100 000 до 200 000 рублей.

В ряде случаев за хищение электроэнергии предусмотрена уголовная ответственность. Правонарушитель может быть наказан штрафом в размере до 300 000 рублей, принудительными работами либо лишением свободы на срок до двух лет.

Столь жесткие меры вызваны тем, что вмешательство в работу приборов учета и несанкционированное подключение опасно для жизни как самого расхитителя, так и окружающих. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров. Таким образом, от преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию.

Филиал "Рязаньэнерго" намерен последовательно добиваться возмещения ущерба, причиненного недобросовестными потребителями и призывает всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, изготовления, распространения и применения "заряженных" счетчиков, сообщать об этом в Контакт-центр ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по номеру 8-800-100-33-00, по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber или через анонимную форму обратной связи на официальном сайте компании http://www.mrsk-cp.ru/contacts/soobshchit-o-khishcheniyakh-elektroenergii/.