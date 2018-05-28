Сердобские школьники побывали в гостях у энергетиков

В преддверии летних каникул третьеклассники из МОУ СОШ № 10 стали гостями Сердобского производственного отделения (ПО) филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Пензаэнерго". Энергетики рассказали школьникам об истории предприятия и его основной деятельности.

Так, главный инженер Сердобского ПО Валерий Козлов, рассказал учащимся о планах по цифровизации электрических сетей и подстанций. Для наглядности он пригласил школьников в оперативно-диспетчерскую службу, где находится современный диспетчерский щит. Здесь Валерий Козлов рассказал о работе оперативно-диспетчерской службы и объяснил детям, что в будущем, благодаря реализации проекта по цифровизации, диспетчер в режиме реального времени будет получать информацию о состоянии находящегося в ведении и оперативном управлении электрооборудования. На диспетчерском щите ребята увидели все центры энергообеспечения, находящиеся в населенных пунктах шести районов Пензенской области – таков масштаб зоны эксплуатационной ответственности производственного отделения.

Следующим пунктом в программе пребывания школьников в Сердобском ПО стала встреча с начальником отдела производственной безопасности и производственного контроля Александром Головиным. Он рассказал юным гостям о травматизме на объектах электроэнергетики и к чему может привести поражение током, а также об основных правилах электробезопасности. Кроме того, учащиеся узнали о том, как нужно реанимировать человека, пораженного электрическим током. Для закрепления полученных знаний детям был показан специализированный фильм.

Экскурсии на предприятие, тематические занятия и классные часы, посвященные профориентации учащихся и соблюдению правил безопасности вблизи энергообъектов на улице и при обращении с электроприборами, проводятся пензенскими электроэнергетиками регулярно. Так, с начала года и до конца мая энергетиками проведено более 200 уроков по электробезопасности. Эта работа будет продолжена в течение всего летнего времени в детских оздоровительных лагерях.