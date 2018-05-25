Специалисты тверского филиала МРСК Центра выявили крупное хищение электроэнергии в Калининском районе

В тверском филиале МРСК Центра продолжается усиленная работа по предупреждению и пресечению фактов бездоговорного и безучетного потребления электрической энергии. Она включает в себя комплекс мероприятий, направленных на профилактику хищений электроэнергии среди потребителей.

Сотрудники оперативно-выездной группы внутреннего аудита филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" провели рейд по пресечению фактов безучётного потребления электроэнергии в селе Медное Калининского района. В ходе осмотра крупного деревообрабатывающего предприятия сотрудники филиала выявили самовольное снятие пломбы на клеммной крышке прибора учета. Таким образом сотрудники предприятия самовольно вмешались в его работу с целью искажения результатов производимых им измерений. Объем безучетного потребления составил 40 062 кВт/ч на сумму 270 793 рублей.

"По данному случаю составлен соответствующий акт, который будет передан в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела и взыскания оплаты и штрафов. Специалисты Тверьэнерго регулярно, включая выходные и праздничные дни, проводят проверки приборов учета и выявляют факты бездоговорного и безучетного потребления электрической энергии, так как, к сожалению, такие случаи стали достаточно распространенным явлением, особенно с наступлением дачного сезона" - рассказал Сергей Озеров, заместитель начальника отдела безопасности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго".

Энергетики напоминают, что наказание за электроворовство неминуемо. В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к административной или уголовной ответственности с выплатой штрафа. Несанкционированное вмешательство в работу электрической сети увеличивают вероятность выхода из строя бытовых приборов, снижает качество электроснабжения потребителей. Кроме того, попытка самовольного подключения к сетям может привести к гибели самого правонарушителя.

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" призывает потребителей обращать внимание на имеющиеся факты безучётного и бездоговороного потребления электрической энергии и своевременно сообщать о них в по телефону круглосуточной горячей линии 8-800-50-50-115.