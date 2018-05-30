Теплосетевые компании группы Т Плюс обсудили инновации в энергетике

В конце мая в Ижевске прошла сессия главных инженеров филиалов группы Т Плюс и руководителей теплоснабжающих компаний, входящих в энергохолдинг. В работе сессии приняли участие более 60 представителей технических блоков из 13 филиалов компании.

Основными целями встречи стали обсуждения решений по цифровизации тепловых сетей, повышения операционной и инвестиционной эффективности работы и переход на новые, современные формы договорных отношений с собственниками сетей.

Как отметили участники, тепловые сети – важнейшая часть системы теплоснабжения потребителей. И компания должна обладать подробной и детальной информаций о том, где происходят потери. А для этого необходимо связать в единую сеть те узлы учёта, которые есть на станциях и ввести единую диспетчеризацию процессов подачи ресурсов.

В ряде филиалов в данный момент прорабатываются вопросы по концессии тепловых сетей, поэтому у участников сессии были вопросы, касающиеся методики расчётов параметров концессии и нюансов, связанных с непосредственным подписанием соглашения. Например, объекты концессионного соглашения в Ижевске выбирались на основании технического аудита тепловых сетей. Благодаря этому удалось правильно определить и заменить наиболее проблемные участки. В результате повреждаемость системы отопления квартальных сетей уже в 2017 году снизилась на 9%.

Также участников заинтересовал проект цифровизации, который реализуется сегодня в Ижевске. Он охватывает все звенья теплового узла - выработка, распределение и сбыт тепловой энергии. Модернизация теплосетевой инфраструктуры в Ижевске в этом году впервые проходила в рамках концессионного соглашения. И это дало свои результаты. Было заменено 40 км квартальных трасс с применением новых материалов, выполнены работы по обновлению оборудования на 55 ЦТП.

Подводя итоги сессии, технический директор Группы "Т Плюс" Борис Архипов отметил, что для повышения качества работы тепловых сетей необходимо принимать решения, которые будут нивелировать риски в функционировании системы теплоснабжения. "Ведь от работы оборудования напрямую зависит качественное и надежное теплоснабжение наших клиентов. Поэтому наша задача внедрять новые решения и совершенствовать работу", - отметил Борис Архипов.

