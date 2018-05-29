Титановские специалисты принимают участие в предварительном этапе конкурса "Лучший по профессии в стройкомплексе атомной отрасли"

Сотрудники, показавшие самые высокие результаты, будут представлять компанию в финале конкурса, который пройдет в Ростове-на-Дону в августе.

Участие в отборочном туре принимают представители компаний холдинга – АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2", АО "СЭМ" и АО "МСУ-90". Это арматурщики, бетонщики, электросварщики, монтажники, электромонтажники, слесари КИПиА, специалисты по ВИК, специалисты по строительному контролю. Всего 27 человек. Из лучших участников по итогам предварительного этапа будет сформирована единая команда холдинга "ТИТАН-2" для поездки на финал конкурса.

Титановцам предстоит соревноваться в конкурсных номинациях: "Лучшая строительная бригада", "Лучшая бригада по монтажу технологических трубопроводов", "Лучшая бригада электромонтажников", "Лучший сварщик аргонодуговой сварки", "Лучший слесарь КИПиА", "Лучший специалист строительного контроля", "Лучший специалист в области неразрушающих методов контроля", а также в общей номинации "Лучшая строительная площадка по сооружению ОИАЭ". Кроме этого в конкурсе примут участие специалисты по сметному делу, инженеры-геодезисты и инженеры ОТ и ТБ.