В апреле филиал "Каббалкэнерго" снизил потери до 12,26%

Филиал МРСК Северного Кавказа – "Каббалкэнерго" (входит в ГК "Россети") активно занимается снижением потерь электроэнергии в сетях, которое представляет существенный потенциал энергосбережения, улучшением пропускной способности распределительных сетей.

По итогам анализа за апрель и четыре месяца года зафиксировано снижение потерь в апреле на 0,76 %, за четыре месяца – на 0,58 % в сравнении с таким же периодом 2017 г. Также потери в апреле снижены относительно расчетного планового значения на 1,16 %, а за январь-апрель включительно – на 0,98 %.

Таким образом, фактический уровень потерь в сетях филиала "Каббалкэнерго" снижен в апреле до показателя 12,26 %, за четыре месяца – до 15,66 % от отпуска в сеть, который за четыре месяца составил 539 млн кВт.ч электроэнергии.

Максимальный вклад в борьбу с потерей электроэнергии дают такие плановые меры, как ведение эффективных режимов работы электросетевого оборудования, использование самонесущего изолированного провода, установка контрольных приборов учета, проведение рейдов по выявлению фактов неучтенного потребления, точечная проверка энергопотребления юридическими и физическими лицами.

В лидерах по снижению потерь в апреле оказались Эльбрусские районные электрические сети (РЭС) филиала "Каббалкэнерго", которые снизили потери до 7,55 %. Весьма позитивную динамику продемонстрировали, в особенности в сравнении с прошлыми периодами, такие подразделения филиала, как участок коммунальных сетей г. Баксана и Зольские РЭС.

Позитивные результаты опираются на повышении уровня исполнительности и ответственности персонала структурных подразделений, реализации запланированных производственных программ, организационных и технических аспектов.