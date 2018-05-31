Более 47 км ЛЭП Ножай-Юртовского района реконструируют чеченские энергетики

Для повышения надежности электроснабжения потребителей специалисты Ножай-Юртовских районных электрических сетей АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") реконструируют линии электропередачи, обеспечивающие электроснабжение девяти населенных пунктов района.

Ветхие линии электропередачи, смонтированные еще в 80-е годы, доставляли массу неудобств как самим потребителям, так и энергетикам. В непогоду здесь часто происходили обрывы проводов, наблюдалось низкое напряжение в сетях и его перепады.

На данный участок АО "Чеченэнерго" уже завезены опоры ЛЭП, траверсы, провод и остальные необходимые материалы. Ремонтные работы начинаются на линии электропередачи в селе Ножай-Юрт и заканчиваются на участке, граничащем с Республикой Дагестан. Общая протяженность реконструируемой ЛЭП составляет свыше 47 км.



По словам главного инженера Ножай-Юртовских РЭС Магомеда Вадудова, это одна из самых проблемных линий электропередачи в районе, с которой связаны 58 трансформаторных подстанций.



Обновление распределительных сетей сделает надежным электроснабжение более 1600 потребителей, запитанных от данной воздушной линии. В итоге они получат качественную электроэнергию с нормативным напряжением. Также увеличится полезный отпуск в сеть и снизятся сверхнормативные потери электроэнергии.