Долги за электроэнергию растут: АО "Петербургская сбытовая компания" подает в суд на ОАО "Метрострой"

Сегодня, 31 мая 2018 года, АО "Петербургская сбытовая компания" подает два исковых заявления в отношении ОАО "Метрострой" и дочерней компании общества. Первое – о взыскании задолженности за оказанные услуги по энергоснабжению шахты № 841 по адресу: Ленинский проспект, участок 1 (западнее д. 100, корп. 2, лит. А), в период с января по февраль 2018 года, а также неустойки за нарушение сроков оплаты на общую сумму 1 млн руб. Второе исковое заявление – в отношении ЗАО "СМУ-11 Метрострой" о взыскании задолженности за оказанные услуги по энергоснабжению шахты № 616 по адресу: Тамбовская ул., д. 17 (строительство будущей станции "Обводный канал-2"), за январь 2018 года, а также неустойки за нарушение сроков оплаты потребленной электроэнергии на общую сумму 1,2 млн руб.

Кроме того, 11 июня 2018 года после соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования спора, включающего претензионную работу, АО "Петербургская сбытовая компания" планирует подать исковое заявление в отношении еще одной дочерней компании ОАО "Метрострой" – ЗАО "Семнадцатое управление "Метрострой" о взыскании задолженности за электроэнергию, а также неустойки за нарушение сроков оплаты потребленной электроэнергии на общую сумму 13,4 млн руб., которые образовались у ЗАО "Семнадцатое управление "Метрострой" в период с июля 2017 года по февраль 2018 года.

Напомним, что проблемы с оплатой потребленной электроэнергии у ОАО "Метрострой" и его дочерних компаний возникают с июля 2017 года. В апреле этого года АО "Петербургская сбытовая компания" направило потребителю уведомление о введении режима ограничения электроэнергии в отношении строящихся объектов метрополитена. После получения уведомления ОАО "Метрострой" предоставило гарантийное письмо об оплате и начало перечисление денежных средств, однако на сегодняшний день договорные обязательства потребителем вновь нарушаются, о чем АО "ПСК" уведомило Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

По состоянию на конец мая 2018 года общая задолженность ОАО "Метрострой" перед АО "ПСК" составляет 52,2 млн руб., которая включает в себя потребленную электроэнергию по апрель включительно, неоплаченный аванс за май и неустойку за нарушение сроков оплаты.