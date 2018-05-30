Екатеринбургским школьникам и студентам рассказали, как экономить электроэнергию и меньше платить

Около 700 школьников и студентов Екатеринбурга приняли участие в крупномасштабной акции энергосбережения "Вместе ярче".

В городском квесте "Майский экстрим" компании группы "Т Плюс" — Свердловский филиал "Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс" приняли участие 67 команд школьников и студентов. Энергетики разработали большую познавательную программу, в которой напомнили о бережном отношении к природным ресурсам.

После небольшой лекции ребята отвечали на вопросы о том, как экономить тепло, электроэнергию и меньше платить. Для закрепления знаний получали брошюры с энергоэффективными советами, а самые активные и бережливые — энергосберегающие лампочки в подарок. По итогам мероприятия команды получали дипломы и призы: лучшими в вопросах энергосбережения единогласно признали студентов УрФУ.

Целью этапа стало объяснить молодежи, что строчки в квитанции не просто цифры, а ресурсы, которые нужно беречь.

Всероссийский марафон "Вместе ярче" проходит третий год подряд. Его организаторами выступают минэнерго России, Фонд содействия реформированию ЖКХ и лауреаты международной энергетической премии "Глобальная энергетика".

