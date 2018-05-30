Энергетики "Саратовских распределительных сетей" подготовили ЛЭП к работе в пожароопасный период

Готовясь к работе в пожароопасный период, специалисты Центрального производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Саратовские распределительные сети" выполнили расчистку от камыша трасс ВЛ 110 кВ, выходящих с ТЭЦ-5.

Заросли камыша удаляются в связи с высоким риском возгорания в пожароопасный период. Низовые пожары могут послужить причиной отключения воздушных линий электропередачи.

В связи с заболоченностью местности работы выполненялись с использованием гусеничной техники. Площадь расчищенных трасс составила 21,43 га.

ПАО "МРСК Волги" также активно расчищает трассы ВЛ от древесно-кустарниковой растительности. Работы ведутся с использованием мульчеров и другой специальной техники. Качественное выполнение этих работ в весенние и летние месяцы способствует устойчивому электроснабжению потребителей в осенне-зимний период.