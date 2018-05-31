Энергетики филиала "Ингушэнерго" готовы к прохождению грозового периода

Филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" – "Ингушэнерго" (входит в ГК "Россети) завершил подготовку электрических сетей к работе во время грозового сезона – специалистами реализован комплекс мероприятий по обеспечению надежной и бесперебойной работы энергосистемы региона, составленный по результатам анализа технологических нарушений прошлых лет, вызванных воздействием грозовых перенапряжений.

Энергетики провели осмотр оборудования трансформаторного хозяйства, ОРУ, воздушных переходов, зданий и сооружений на наличие и исправность средств защиты от грозы: грозозащитных тросов, молниеотводов, ограничителей перенапряжений, разрядников и устройств заземления. Проверена исправность резервного запаса наиболее повреждаемого в летний период оборудования.

"Зона нашего пристального внимания – это проверка работоспособности АПВ – автоматического повторного включения, АВР – автоматического включения резервного питания, схем управления силовыми трансформаторами, автоматических регистраторов аварийных событий, приборов фиксации и определения мест повреждений на линиях электропередачи. Все тщательно проверено и полностью готово к работе", - рассказал главный инженер филиала Рамазан Таршхоев.

Для обеспечения надежной и устойчивой работы территория всех подразделений филиала, подстанций и питающих центров тщательно расчищена от сухой растительности. В отдельных случаях произведена опашка по периметру подстанций. В местах возможных низовых пожаров к деревянным опорам воздушных линий установлены железобетонные приставки или проведена круговая окопка опор.

В числе мероприятий по безаварийному прохождению грозового периода – подготовка сотрудников. Персонал энергокомпании прошел повторные инструктажи по действиям в условиях грозы и тренировки по определению мест повреждения ЛЭП и ликвидации нарушений электроснабжения потребителей.

"Своевременная и полная подготовка позволяет значительно снизить риск возможного сбоя в работе оборудования. Если смотреть статистику последних лет – ни одного повреждения в электрических сетях 110/35 кВ по вине грозовых перенапряжений в республике не зафиксировано, - отметил директор филиала Султан Цечоев. - Конечно, мы не рассматриваем этот факт, как повод для снижения качества работы или уровня контроля – специалисты в ежедневном режиме осуществляют усиленный мониторинг работы энегообъектов и метеорологической обстановки региона и готовы незамедлительно приступить к устранению любых последствий непогоды".

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в филиале предусмотрен порядок введения режима повышенной готовности, в соответствии с которым разработан план действий оперативно–диспетчерских служб и оперативно-выездных бригад, подготовлены автотранспорт и спецтехника, создан аварийный запас материалов и оборудования.

В течение лета энергетики будут вести детальный мониторинг всех отключений и повреждений электрооборудования, вызванных воздействием гроз. По окончанию сезона все собранные данные проанализируют и на их основе разработают мероприятия по предотвращению возможных технологических нарушений, связанных с грозовой активностью в 2019 году.