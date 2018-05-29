Филиал "Самарские РС" выявил 114 случаев хищения электроэнергии с начала года

Энергетики филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Самарские распределительные сети" выявили 114 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии с начала текущего года. В общей сложности жители области украли 1 283 849 киловатт-часов на сумму более 2 млн рублей.

Мероприятия по выявлению случаев безучетного и бездоговорного потребления проводятся на постоянной основе. Энергетики организуют регулярные рейды, к участию в которых также привлекаются специалисты блока безопасности. По всем выявленным случаям составляется акт безучетного потребления, а в ОМВД направляются заявления о привлечении нарушителей к административной ответственности. Вместо экономии энерговоры получают счет на круглую сумму и штраф в размере 10 000 рублей в соответствии со ст. 7.19 КоАП РФ. В случае, если хищение электроэнергии будет особо крупным, нарушителю грозит лишение свободы сроком до 2-х лет.

Наиболее проблемные районы с высоким показателем потерь электроэнергии – Волжский РЭС, Кинельский РЭС, Тольяттинский РЭС. По итогам рейдов именно в них было выявлено наибольшее количество фактов безучетного и бездоговорного потребления.

Энергетики "Самарских РС" напоминают, что от преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.

Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и безучетного потребления электроэнергии можно сообщить по телефону горячей линии: 8(846) 339-35-74. Анонимность гарантируется.