Итоги Петербургского международного экономического форума – 2018

В этом году ПМЭФ проходил под лозунгом "Создавая экономику доверия". По своему масштабу и результатам Форум вышел на новый уровень, ознаменовался новыми достижениями, и его справедливо можно назвать прорывным, новаторским и технологическим.

"Несмотря на санкционное давление со стороны ряда стран, Петербургский международный экономический форум показал, что Россия – территория возможностей, и посетившие его более 17 тысяч участников из 143 стран тому подтверждение. За последние годы на ПМЭФ создана мировая площадка, главным достижением которой является создание пространства доверия. Доверие – это ключевой актив в мире бизнеса, и на Форуме обсуждались вопросы, связанные с этим важнейшим аспектом деловой среды", – заявил на итоговой пресс-конференции советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Гости со всех континентов, представители международных организаций, таких как ООН, МВФ, ОПЕК и др., все активнее говорили на Форуме о том, что мир меняется, что надо жить в одном экономическом пространстве и находить новые точки сопряжения. Почетный гость Форума – Президент Франции Эммануэль Макронзаявил, что "голос России в Совете Европы должен звучать на первых ролях", а признание единого подхода России и стран ЕС к незыблемости базовых многосторонних договоренностей в международной политике он считает непреложным фактором современного мира.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил: "Девизом нашего Форума в этом году является создание экономики доверия. Я думаю, можно сказать и можно считать – мы имеем всякое право считать, – что Япония и Россия вместе практикуют вот именно это построение экономики доверия. <…> Сейчас мы находимся на поворотном пункте истории, и та дорога, по которой нам следует идти, и те усилия, которые нам нужно прилагать, они очевидны. Нам надо работать для будущих поколений наших стран – Японии и России, чтобы наши народы могли углубить отношения и сотрудничество, подписать заключительный договор и построить продолжительный и устойчивый мир и стабильность между нашими странами".

Кристин Лагард, директор-распорядитель МВФ, выступая на пленарном заседании Форума, отметила, что "Россия реализовала один из потрясающих планов в области макроэкономики, который можно только себе представить. Есть специальный сберегательный фонд на „черный“ день, плавающий валютный курс, инфляционное таргетирование, а также укрепление, санация банковской системы".

"В этом году Форум превратился в перекресток цивилизаций. Только на ПМЭФ, где созданы все условия для открытых, неполитизированных дискуссий, представители разных стран и развивающихся экономик обсуждают экономические проблемы. Ни одна площадка в мире, кроме ПМЭФ, не предоставляет такой возможности, поэтому мы видим, что количество участников увеличивается год от года", – отметил Антон Кобяков.

Количество отправленных и принятых рейсов в аэропорту Пулково в дни Петербургского международного экономического форума в 2018 году превысило 3000, из них деловой авиацией было совершено более 800 (ПМЭФ-2017 – более 2500 рейсов, более 700 частных).

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

На площадках Форума в рамках основной программы состоялось более 150 деловых мероприятий. Мероприятия прошли в рамках четырех тематических блоков: "Технологии для лидерства", "Россия: используя потенциал роста", "Человеческий капитал в цифровой экономике" и "Глобальная экономика в эпоху изменений".

Центральным событием Форума стало пленарное заседание с участием Президента России Владимира Путина. Глава государства отметил: "Сегодня нам нужны не торговые войны, и даже не временные торговые перемирия, а полноценный торговый мир. Девиз нынешнего Петербургского форума – „Создавая экономику доверия“. Убежден, сама жизнь говорит о том, что роль доверия как фактора развития будет возрастать".

Трансляцию пленарного заседания ПМЭФ принимали 74 телевизионных канала, являющиеся действительными или ассоциированными членами Европейского Вещательного Союза (ЕВU), вещание которых охватывает всю Европу и страны Африканского континента, а также телекомпании США, Китая и Японии. Хостбродкастером ПМЭФ-2018 выступала компания ВГТРК, формировавшая международную телевизионную программу Форума.

Съемочные группы из 29 зарубежных стран ведущих мировых телеканалов осуществляли прямые включения из Санкт-Петербурга.

В течение четырех дней более 1000 модераторов и докладчиков, в том числе иностранных экспертов, выступили по вопросам социально-экономического развития, МСП, транспорта, экологии, здравоохранения, культуры и туризма, образования и науки.

МЕРОПРИЯТИЯ СТАРТОВОГО ДНЯ

В преддверии чемпионата мира по футболу на ПМЭФ состоялось специальное мероприятие "От первых к XXI-му" для официальных и деловых кругов стран Латинской Америки и Карибского бассейна. В прямом эфире телеканала "Россия 24" Сергей Брилев торжественно передал капсулу земли с уругвайского стадиона "Сентенарио" администрации г. Санкт-Петербурга. Стадион "Сентенарио" занимает особое место в истории мирового футбола, так как именно на этом стадионе в городе Монтевидео прошел первый чемпионат мира по футболу в 1930 году.

В стартовый день работы Форума впервые прошел деловой завтрак "Восстановление деловых связей между Австралией и Россией: как и почему", организованный совместно с партнерами Фонда Росконгресс в Австралии – Австрало-российским диалоговым форумом и Форумом ADC, а также дискуссия деловых кругов ЕАЭС и АСЕАН в формате делового обеда "Развитие торгово-экономическое сотрудничество ЕАЭС – АСЕАН: роль России".

На дискуссионных площадках четвертого Российского форума малого и среднего предпринимательства (Форум МСП), организованного Фондом Росконгресс совместно с Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "Опора России" и при поддержке партнера Форума МСП АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (Корпорация МСП), велось оживленное обсуждение бизнес-практик, в том числе и в новом, интерактивном формате. Тема малого и среднего предпринимательства была продолжена в рамках основной деловой программы ПМЭФ-2018.

Третий год в фокусе внимания стартового дня ПМЭФ-2018 оказались вопросы развития и поддержки женского предпринимательства. Совместно с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и Комитетом по развитию женского предпринимательства "Опоры России" при поддержке АНО "Центр развития женского предпринимательства" был организован Международный форум "Увеличение вклада женщин в экономический рост: создание благоприятного климата", собравший около 200 участниц – представительниц российских регионов.

Живое обсуждение вопросов интеграции женщин в меняющуюся экономику, политику и социальную жизнь общества состоялось в рамках конференции ТПП Ленинградской области "Женщина – лидер".

Начатые дискуссии получат свое продолжение уже через несколько месяцев на полях Второго Евразийского женского форума, который пройдет 21–22 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПМЭФ

В первый день, 24 мая, состоялась торжественная церемония открытия Форума. С приветственным словом выступили губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и заместитель генерального секретаря ООН Ахим Штайнер. Георгий Полтавченко заверил участников Форума, что Россия остается надежным партнером во все времена.

Кроме того, 24 мая были проведены 68 деловых мероприятия в различных форматах. Обсуждались вопросы цифровизации, будущее рынка труда, энергетики, "дальневосточного прорыва". На сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" участники обсудили влияние кризиса международных отношений на мировую экономику и возможные пути выхода из противостояния России и Запада. Завершился первый день обсуждением "умных" городов.

В фокусе обсуждения второго дня – вопросы международного сотрудничества, межстрановые бизнес-диалоги. Участники обозначили новые возможности для реализации совместных проектов, современные механизмы продвижения экспорта на зарубежные рынки, сотрудничество в области снижения административных барьеров. Деловая программа 25 мая включала 51 мероприятие. Самые значимые события второго дня – пленарная дискуссия с участием Президента России Владимира Путина, Президента Франции Эммануэля Макрона, Премьер-министра Японии Синдзо Абэ, Заместитель Председателя Китайской Народной Республики Ван Цишаня и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард. Также состоялась встреча лидеров в рамках двусторонних бизнес-диалогов (Россия – Франция, Россия – Япония), беседа Президента России Владимира Путина с главами мировых информационных агентств и встреча с руководителями иностранных компаний.

На мероприятиях, прошедших в форматах панельных сессий, круглых столов, бизнес-диалогов, авторитетные специалисты, эксперты, политики обсудили ресурсы и экономику Мирового океана, арктический потенциал, технологии, которые будут востребованы в будущем.

В завершающий день работы в повестке дня было проведено 41 мероприятие, в том числе 22 мероприятия Международного молодежного экономического форума (ММЭФ) как постоянно действующей молодежной платформы в рамках ПМЭФ и других мероприятий Фонда Росконгресс. День начался с делового завтрака представителей компаний IT-индустрии. По мнению экспертов, в мире уже 20% ВВП напрямую привязано к цифровой трансформации и недооценивать этот фактор недопустимо. В этот же день было представлено совместное исследование, подготовленное Американской торговой палатой в России и компанией EY, о торгово-экономических связях России и США.

Специальным мероприятием ПМЭФ-2018 стал региональный консультативный совет "Деловой двадцатки" (B20), участники которого обсудили рекомендации для лидеров "Группы двадцати" к саммиту в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря 2018 года.

По традиции в четвертый раз на ПМЭФ представили результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Первое место уверенно заняла Тюменская область, поднявшись сразу на пять позиций вверх. В топ-5 вошли Москва, Татарстан, Санкт-Петербург и Тульская область.

Фонд Росконгресс уделяет большое внимание развитию здравоохранения в Российской Федерации, а именно повышению качества жизни населения (создание системы долговременного ухода для лиц старшего поколения, развитие паллиативной помощи в России, поддержка направления по здоровому образу жизни и др.).

В рамках деловой программы ПМЭФ-2018 был проведен ряд сессий и интервью с участием представителей Правительства России, международных и российских экспертов, посвященных разным аспектам по увеличению продолжительности жизни граждан.

Реализуя это направление деятельности, Фонд Росконгресс планирует стать единой ведущей площадкой для обсуждения национальных целей, задач и приоритетов по повышению уровня и качества жизни населения страны согласно указу Президента России "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" от 7 мая 2018 года.

СТРАНЫ-ГОСТИ

Франция и Япония приняли участие в ПМЭФ-2018 в статусе стран-гостей. Участие представительных делегаций: официальных (Япония – 350 человек, Франция – 177) и деловых (Япония – 150 представителей бизнеса, Франция – 200) – сопровождалось специальной деловой и культурной программой. В рамках деловой программы состоялся традиционный бизнес-диалог "Россия – Япония". Также прошла дискуссия, посвященная развитию российско-японского сотрудничества в сфере МСП. В повестке деловой программы бизнес-диалога "Россия – Франция" были сессия Трианонского диалога "Город будущего" и круглый стол "Индустрия будущего".

На площадке ПМЭФ был построен павильон Японии, на территории которого проходили семинары, посвященные достижениям Японии в области экономики, науки и технологий, японским регионам, а также национальной кухне, и организован страновой павильон Франции, где были представлены ключевые инвестиционные направления для развития бизнеса в Европе.

УЧАСТНИКИ

Почетными гостями Форума стали Президент Франции Эммануэль Макрон и Премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Среди высокопоставленных зарубежных политиков участие в ПМЭФ приняли Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера, Президент Республики Молдова Игорь Додон, Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, Председатель Правительства Республики Южная Осетия Эрик Пухаев, Заместитель Председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань, вице-президент по экономике Правительства Боливарианской Республики Венесуэла Вильмар Альфредо Кастро Сотельдо, заместитель Премьер-министра, Министр экономики, Министр внутренней безопасности, Министр обороны Великого Герцогства Люксембург Этьен Шнайдер, заместитель генерального секретаря ООН, администратор Программы развития ООН Ахим Штайнер, вице-председатель Совета министров, Министр экономики и планирования Республики Куба Рикардо Кабрисас Руис, член Политбюро, секретарь ЦК Компартии Вьетнама, заведующий экономическим отделом ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Ван Бинь.

Участие в деловых мероприятиях приняли представители международных организаций: директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти Мохаммад Сануси Баркиндо, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций Ольга Алгаерова, заместитель генерального директора Организации Объединенных Наций по промышленному развитию Куниёси Хироси, исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана Шамшад Ахтар, генеральный секретарь Организации черноморского экономического сотрудничества Майкл Кристидес, генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа Юрий Сентюрин, президент Нового банка развития Кундапур Ваман Каматх, постоянный секретарь Латиноамериканской экономической системы Хавьер Паулинич Веларде.

В этом году в Форуме приняли участие более 40 международных инвесторов, управляющие капиталом свыше 20% мирового ВВП. На полях ПМЭФ глава государства Владимир Путин вручил ордена Дружбы двум инвесторам из Бахрейна и Кувейта. Впервые на площадке собрались все главы большой аудиторской четверки.

Наиболее многочисленная бизнес-делегация, как и в прошлом году, была из США – более 550 участников. Вторыми по численности были японцы и французы. В ряду крупных деловых миссий – британская, китайская, немецкая и швейцарская. Форум посетили более 200 глав крупнейших иностранных компаний и 700 главроссийских компаний.

На Форуме присутствовали делегации парламентов из 19 государств и главы парламентов из Бенина, Боснии и Герцеговины, Бурунди, Ганы, Зимбабве, Кении и Мальдив.

С российской стороны в мероприятиях приняли участие глава государства Владимир Путин, все члены нового Правительства Российской Федерации и главы 75 субъектов Российской Федерации.

Как никогда высоким был интерес к Форуму со стороны средств массовой информации. Для освещения мероприятий ПМЭФ зарегистрировался 4081 представитель СМИ (в 2017 году – 3 тысячи).

При поддержке международных партнеров Фонда Росконгресс, таких как Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами, Франко-российская торгово-промышленная палата, Ассоциация "Познаём Евразию", Российско-германская внешнеторговая палата, Институт Беринга – Беллинсгаузена по изучению обеих Америк, Конфедерация индийской промышленности и др., на площадке ПМЭФ-2018 состоялся ряд бизнес-диалогов с представителями Финляндии, Германии, Италии, Израиля, Швеции, Индии, Греции, США, Франции, Африки, Японии, а также ряд конференций, круглых столов, встреч и подписаний. Участие иностранных деловых ассоциаций способствует развитию межведомственных и деловых связей между странами.

СОГЛАШЕНИЯ

Международный характер ПМЭФ стал еще более отчетливым, а коммуникационная площадка – еще привлекательней для переговоров по крупным международным проектам и соглашениям. По состоянию на 30 мая 2018 года на ПМЭФ было подписано 593 соглашения на общую сумму 2,625 трлн рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).

Наиболее крупные из них:

трехстороннее соглашение между ПАО "Роснефть", ГК "Внешэкономбанк" и "ВЭБ-Лизинг" на сумму до 400 млрд рублей предполагает стратегическое сотрудничество по финансированию проектов, предоставление услуг лизинга;

соглашение о намерении между Евразийским банком развития и межрегиональной компанией "Белкомур" предполагает формирование синдицированного кредита до 278 млрд рублей для проекта строительства железнодорожной магистрали "Белкомур";

долгосрочные контракты Роснефти с 12 компаниями-импортерами Монголии на поставку бензинов и дизельного топлива общей стоимостью контрактов 2,1 млрд долларов США;

соглашение о строительстве в городе Усть-Луга Ленинградской области завода стоимостью 1,5 млрд долларов США подписали Российский фонд прямых инвестиций, японская компания Marubeni Corporation, Балтийская газохимическая компания (БГХК) и компания "Инваста Капитал". Мощность завода по переработке природного газа в метанол составит 1,7 млн тонн в год;

соглашение между "Нижнекамскнефтехим" и Deutsche Bank (Германия) об открытии кредитной линии объемом 807 млн евро, которую предоставит консорциум из пяти европейских банков.

Фондом Росконгресс в рамках ПМЭФ были подписаны трехсторонние соглашения о сотрудничестве между Фондом, Ассоциацией юристов России и 21 субъектом Российской Федерации. Документ о сотрудничестве заключен с областями: Ленинградской, Калининградской, Кировской, Мурманской, Новгородской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тверской, Томской, Челябинской, а также республиками: Адыгея, Алтай, Бурятия, Карачаево-Черкесия, Крым, Хакасия. Целью заключения соглашений является развитие сотрудничества сторон в сфере повышения инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала регионов.

Расширяется сеть международных партнеров Фонда Росконгресс. В рамках ПМЭФ-2018 подписаны соглашения с Ассоциацией европейского бизнеса, Федерацией торгово-промышленных палат Пакистана, Союзом китайских предпринимателей в России, Деловым клубом АСЕАН, Норвежско-российской торговой палатой, Мексиканским предпринимательским советом по внешней торговле, инвестициям и технологиям (COMCE), Генеральной конфедерацией предпринимателей Аргентины, Хозяйственной палатой Хорватии, Израильско-российским деловым советом, Польским агентством по инвестициям и торговле, деловой ассоциацией Ladies in the Frontline, MEDEF International, Азиатским форумом Боао, а также Московским центром международного сотрудничества и Центром развития женского предпринимательства.

В целях развития социальной платформы Фонда Росконгресс подписан ряд соглашений с благотворительными и социально ориентированными организациями о взаимодействии в области социального развития.

Подписаны соглашения со спортивными организациями: с Ассоциацией гольфа России и УК "Гольф Эстейт"в области проведения спортивной программы экономических форумов, в том числе турниров по гольфу под эгидой Петербургского международного экономического форума в клубе "Петергоф" и других проектов, направленных на развитие корпоративного и массового спорта.

Росконгресс также договорился о сотрудничестве с Центральным союзом потребительских обществ Российской Федерации (Центросоюз России), федеральным государственным бюджетным учреждением "Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина", ФГБУК "Росконцерт", Ростелекомом, САО "ВСК", "МЗС и Партнеры", Агентством по страхованию вкладов (АСВ), АНО "УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге", ФГУП "СВЭКО" и АО "Электрификация".

В 2019 году в России под эгидой Организации Объединенных Наций состоится Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS), который пройдет на площадке "Иннопром" в Екатеринбурге. Соответствующее соглашение было подписано на площадке ПМЭФ-2018.

В рамках ПМЭФ руководители проекта "Национальный бренд „Сделано в России“" и Новгородской области подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по продвижению регионального бренда "Русь Новгородская", а также соглашение с Zenden Group, результатом которого стало создание в Новгородской области первого регионального офиса "Сделано в России".

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ (ММЭФ)

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации об организации постоянно действующей молодежной платформы в рамках ПМЭФ прошел Международный молодежный экономический форум (ММЭФ), организованный Фондом Росконгресс и Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). В рамках ММЭФ участники обсудили вызовы современности с лидерами международного и российского бизнеса, а также провели церемонию награждения победителей Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования "Моя страна – моя Россия".

В ММЭФ принимали участие российские и иностранные студенты и аспиранты из пятнадцати вузов России, в том числе Санкт-Петербургского государственного университета, Московского государственного института международных отношений (МГИМО), НИУ "Высшая школа экономики", НИТУ "МИСиС", Российского государственного социального университета, Российского университета дружбы народов, Санкт-Петербургского государственного экономического университета и др.

Молодежная платформа, созданная Фондом Росконгресс совместно с партнерами, позволяет будущим управленцам на безвозмездной основе принять участие в Форуме, где они могут пообщаться с представителями крупного бизнеса, послушать их истории успеха. Прямое общение разных поколений помогает воспитанию будущих предпринимателей, налаживанию и укреплению международных связей, взаимодействию молодежи с потенциальными работодателями. Через пять-десять лет будущие предприниматели возвращаются на Форум уже в составе новых участников мероприятия, готовые делиться своим опытом с будущим поколением управленцев и желающие представить свою компанию на международном уровне, а также принимать активное участие в глобальных международных процессах.

Ярким примером этого служит участие в ПМЭФ-2018 молодых лидеров мнений из академической, бизнес- и медиасреды из стран "Группы двадцати", БРИКС и ЕАЭС, которые приехали по приглашению фонда "Центр международного продвижения" при поддержке Фонда Росконгресс и Правительства Санкт-Петербурга. В их число вошли участники встречи Президента Российской Федерации Владимира Путина с лидерами "молодежной двадцатки" на ПМЭФ-2013. За этот крайне короткий период они успели реализовать себя в политике и бизнесе и возглавляют молодежные, исследовательские и общественные организации. Спустя пять лет молодые лидеры вновь встретились в Санкт-Петербурге.

Программа их работы на ПМЭФ-2018 включала встречи с официальными лицами, представителями международных организаций и бизнес-сообществ, экспертами. Молодые лидеры "Группы двадцати" и ЕАЭС провели серию мозговых штурмов о месте российской экономики в глобальном мире и будущем цифровой экономики. Обсуждали создание молодежной предпринимательской сети, направленной на развитие горизонтального взаимодействия молодых лидеров стран "Группы двадцати" и ЕАЭС и продвижение бизнес-проектов среди представителей МСП.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

Исключительно насыщенной и разнообразной стала культурная составляющая ПМЭФ-2018: для гостей и участников Форума было организовано более 60 мероприятий различной направленности. Что немаловажно, часть из них носила благотворительный характер. А именно: гала-концерт в поддержку борьбы с онкологическими заболеваниями на сцене Михайловского театра, благотворительный вечер с участием пианистки Миры Евтич и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева в Музее Фаберже и гала-концерт с участием солиста Мариинского театра народного артиста Российской Федерации Владимира Галузина, лауреатов международных конкурсов юных вокалистов и Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой, известного виолончелиста народного артиста Российской Федерации Сергея Ролдугина, состоявшийся в Президентской библиотеке.

Для участников Форума свои двери открыли более 20 музеев и выставочных пространств Санкт-Петербурга и пригородов, включая Русский музей и легендарный ледокол "Красин".

В ведущих театрах города прошли репертуарные и специально приуроченные к ПМЭФ-2018 музыкальные программы. На сцене Мариинского театра состоялись премьерные постановки стран – гостей Форума Франции и Японии, а также Италии. Между оператором Форума Фондом Росконгресс и ФГБУК "Росконцерт" было подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках проекта "Русские сезоны" в Михайловском театре был организован концерт, где выступил прославленный пианист Борис Березовский.

Кроме того, участникам Форума предоставлялась уникальная возможность выступить в роли знатоков на интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?", вел которую Александр Друзь.

Также была реализована специальная трехдневная экскурсионно-культурная программа для лиц, сопровождающих участников Форума, и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Даты проведения ПМЭФ-2018 совпали с празднованием 315-летия Санкт-Петербурга, что тоже нашло свое отражение в культурной программе. Участники Форума, и наравне с ними гости и жители города, посетили множество юбилейных мероприятий. Настоящей жемчужиной среди них стал масштабный гала-концерт "Классика на Дворцовой", завершившийся захватывающим светомузыкальным шоу "Поющие мосты".

Насыщенной и богатой была вечерняя программа мероприятий, представленная компаниями – партнерами Форума, и официальный прием от имени Оргкомитета.

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА

На Форуме была представлена насыщенная спортивная программа, объединившая соревнования по десяти видам спорта и традиционные корпоративные игры под брендом Roscongress Sport Club.

Центральным событием спортивной программы ПМЭФ-2018 стал "Матч дружбы" женских сборных России и Франции по фехтованию на саблях. Открыли турнир президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов и Министр спорта Павел Колобков. Захватывающие поединки лидеров мировой сабли, прошедшие под сводами Российского этнографического музея, и последующая их встреча с главами двух стран усилили акценты, расставленные основной программой Форума.

Участники ПМЭФ-2018 выступили в гала-матчах и турнирах Roscongress Cup по гольфу, футболу, хоккею, баскетболу, сквошу и спортингу. Участниками спортивной программы стали индийский мистик и йогин Садхгуру, Министр транспорта Евгений Дитрих,председатель Оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, посол Италии Паскуале Терраччано, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, Герой России Александр Карелин, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко, заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Александр Медведев, первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров, президент "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов, президент группы компаний "Новотранс" Константин Гончаров, председатель правления ПАО "Дальневосточное морское пароходство" Александрс Инсуринс и другие представители политики и бизнеса. Урок гольфа для участников ПМЭФ-2018 провела лучшая гольфистка России Мария Верчёнова.

Для жителей города под эгидой ПМЭФ-2018 были организованы Санкт-Петербургские корпоративные игры по 12 видам спорта, в которых приняли участие команды 37 государственных и коммерческих структур Санкт-Петербурга. В том числе выступили команды филиалов РЖД, Cбербанка, компаний "Газпромнефть", "Транснефть", "Россети", "Росатом" и "Россельхозбанк". Жители Санкт-Петербурга также смогли посетить старт серии автомобильных проектов на Исаакиевской площади – гонки категории трофи-рейд "Ладога", в котором участвуют 197 экипажей из 18 стран мира, ретроралли "Ленинград" и второго этапа международного автопробега "Ралли мира" из Санкт-Петербурга в Монако.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА

Важной инновацией ПМЭФ-2018 стало масштабное включение социальной повестки в программу Форума и запуск социальной платформы Фонда Росконгресс, что соответствует приоритетам национальной политики в области повышения качества жизни, развития территорий, формирования современной системы образования, поддержки культуры и экологии, отвечает на потребности современного общества и усиливает социальную ориентированность деятельности Фонда Росконгресс.

Основной платформой обсуждения социальной повестки стал проект NPO LAB, в торжественном открытии которого приняла участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по социальным вопросам Татьяна Голикова. "Для того чтобы социальные проблемы решались оперативно и системно, необходимы совместные усилия государства, бизнеса, профильных социально ориентированных некоммерческих организаций и таких институтов развития, как Росконгресс. И если такое пространство, как NPO LAB, будет способствовать диалогу между этими тремя силами, заключению новых партнерств, привлечению ресурсов в социально значимые проекты, их тиражированию, нас ждет успех на пути решения приоритетных задач социального развития на всей территории страны", – отметила Татьяна Голикова. В ходе работы NPO LAB свои проекты представили порядка 100 благотворительных фондов и некоммерческих организаций, было проведено более 20 тематических сессий и дискуссий на тему экологии, образования, развития территорий, культуры, женского предпринимательства и повышения инклюзии в обществе. В рамках платформы были подписаны 8 соглашений о взаимодействии Фонда Росконгресс и участников NPO LAB по различным направлениям социальной сферы. Кроме того, состоялись подписания соглашений о партнерстве между бизнес-структурами и социально ориентированными организациями, что подтвердило эффективность работы социальной платформы.

Так, на стенде NPO LAB состоялось заключение соглашения о сотрудничестве между фондом "Озеро Байкал" и Республикой Бурятия, между благотворительным фондом "Память поколений" и Ассоциацией волонтерских центров, также соглашение подписали благотворительный фонд "Подари жизнь" и International Paper.

В целях продвижения социальной повестки в обществе и повышения эффективности взаимодействия между всеми участниками социального сектора, а также создания информационного пространства международного уровня социальная платформа Фонда Росконгресс в партнерстве с благотворительным фондом "Искусство, наука и спорт" объявила о запуске проекта "Центр развития социальных коммуникаций" в России. Важной частью проекта станет Всероссийский конкурс творческих работ по ключевым направлениям социального развития: семья и дети, культура, образование, старшее поколение, экология, инклюзивность и новые технологии.

В дальнейшем социальная платформа Фонда Росконгресс продолжит интеграцию социальной повестки в программу крупнейших российских и международных форумных мероприятий, будет расширять географию социальных партнерств и развивать социально ориентированные инициативы и проекты на региональном уровне в соответствии с национальными задачами социального развития, согласно указу Президента России "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" от 7 мая 2018 года.

В завершающий день Форума состоялась экскурсия по выставочным объектам Форума для талантливых детей Соснового Бора, победителей и призеров конкурсов "В объятиях природы", NucKids-2017, "Слава Созидателям!". "Мы провели экскурсию по площадке ПМЭФ для одаренных детей, которые собственными глазами смогли увидеть успехи крупнейших российских компаний и регионов Российской Федерации на выставке ПМЭФ, что, безусловно, способствует вовлечению активной молодежи в вопросы технологического развития России", – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

ДЕЛОВЫЕ СЕРВИСЫ

На выставке SPIEF Investment & Business Expo российские регионы и зарубежные компании представили свои инвестиционные проекты. На коммуникационной площадке работали 32 стенда, на которых потенциальные бизнес-партнеры знакомились с инвестиционными возможностями регионов и проектами российских компаний.

Стиль оформления площадки ПМЭФ, наружной рекламы в городе, полиграфической продукции традиционно основан на архитектурных образах Санкт-Петербурга. Однако в этом году особое внимание было уделено деталям: на имиджевых поверхностях на первом плане можно детально рассмотреть фасады Эрмитажа, Казанского собора, здания Кунсткамеры, здания общества "Зингер" на Невском проспекте, мост Петра Великого и др., которые сочетаются с уже хорошо узнаваемыми силуэтами Медного всадника, Александрийского столпа и Исаакиевского собора.

2018 год является Годом балета, поэтому на стенах в пассажах "танцевали" великие балерины, а также можно было увидеть эскизы костюмов ко всемирно известным балетам. Ресторан для участников был выполнен в особом "театральном" стиле, что позволяло окунуться в атмосферу классического балета, почувствовать себя в фойе театра.

Актуальные темы затрагивались в Зоне презентаций ПМЭФ при поддержке EY и КСИИ. Зона презентаций привлекла представителей российских и иностранных компаний, СМИ, государственных органов. Общее количество посетителей превысило 2,5 тысячи человек за четыре дня работы.

В Гостиной губернаторов было проведено около 150 встреч различных форматов.

В Roscongress Club, впервые представленном на ПМЭФ-2018, состоялись презентации Национального конгресс-бюро и новых спортивных проектов Фонда Росконгресс: Roscongress Sport Club (круглогодичный клубный формат, открывающий доступ к мероприятиям спортивной программы Фонда) и Sochi Challenge Forum.

Помимо социальной платформы Фонд Росконгресс в этом году на ПМЭФ-2018 впервые представил специальную инновационную лаундж-зону "Территория инноваций. Startup Lounge".

Концепция этой зоны имела успех среди участников и гостей Форума, на ее территории инновационные компании презентовали новые решения для медицинской сферы, обработки и защиты информации, у многообещающих российских технологических проектов была возможность продемонстрировать свои достижения и пообщаться с нужными участниками мероприятия для их дальнейшего развития.

Кроме того, на "Территории инноваций" действовал лекторий, в рамках которого проекты презентовали свои продукты перед аудиторией и налаживали контакты с посетителями.

В торжественном открытии "Территории инноваций" приняли участие Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, директор ФРИИ Кирилл Варламов, председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов, президент медицинской корпорации Rhana Екатерина Диброва.

Заявочный комитет ЭКСПО-2025 на Петербургском международном экономическом форуме представил интерактивный стенд c концепцией "умного города", который будет создан с применением передовых технологий на месте проведения выставки.

"Один из ярких объектов ЭКСПО в Екатеринбурге – проект монорельсовой дороги. Гости ПМЭФ-2018, посетив стенд, оказались внутри кабины монорельса и могли совершить обзорную экскурсию по территории ЭКСПО, а также собственными глазами увидеть жизнь в „умном городе“, смоделированную при помощи средств компьютерной графики", – отмечала генеральный директор Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак.

В ходе итоговой пресс-конференции советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков отметил: "Идеи и решения, принимаемые на Форуме, стимулируют развитие множества отраслей. Поэтому мы вполне можем говорить, что Фонд Росконгресс в полной мере состоялся как социально ориентированный нефинансовый институт развития и остается крупнейшим организатором международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий в различных отраслях экономики. Благодаря совместной и слаженной работе организационных комитетов, партнеров Форума и Фонда Росконгресс, взаимодействию всех членов оргкомитетов по подготовке мероприятий Петербургского международного экономического форума, Восточного экономического форума, Международного финансового конгресса, Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS, Российской энергетической недели, Российского инвестиционного форума, Международного арктического форума "Арктика – территория диалога", тщательной проработке программ и организации выставочных пространств, своевременному приглашению участников, соблюдению сроков подготовки проектов получается сформировать понятную и удобную для участников всех уровней систему форумов в рамках годового календаря, что повышает интерес к каждому из них и привлекает еще большую аудиторию. Международный характер ПМЭФ стал еще более отчетливым, коммуникационная площадка стала привлекательней для переговоров по крупным международным проектам не только между Россией и ее зарубежными партнерами, но и по повестке международных проектов, в которых Россия пока не принимает участие".

На Форуме была запущена информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс. На текущий момент платформа активно развивается при участии партнеров Фонда и представляет собой интерактивную библиотеку знаний и систему навигации по 862 сессиям, 3685 спикерам и модераторам, 231 аналитическому материалу, 153 темам повестки развития страны, обсуждаемым на мероприятиях Фонда Росконгресс.

В работу информационно-аналитической системы Фонда Росконгресс в рамках ПМЭФ был интегрирован сервис Summary, подготовленный совместно с ТАСС.

С помощью официального мобильного приложения ПМЭФ-2018 был проведен опрос, согласно которому 60% проголосовавших участников мероприятия (почти 10 тысяч респондентов из 63 стран) одобрили логотип национального бренда "Сделано в России". Важно, что проект наглядно продемонстрировал широкие возможности мобильного приложения Форума как эффективного исследовательского инструмента.

ПАРТНЕРЫ ПМЭФ-2018

Партнерами ПМЭФ-2018 выступили 104 компании (72 российские компании, 32 иностранные компании). Генеральными партнерами Форума выступили 8 компаний (Банк ВТБ, Газпром, Роснефть, Сбербанк России, "Тинькофф Банк", ГК "Ростех", Российский экспортный центр, АИЖК).

Официальный автомобиль Форума – "Мерседес-Бенц РУС".

Стратегический партнер Форума – ПАО "Россети", обеспечившее площадку надежным, бесперебойным электроснабжением по первой особой категории надежности.

Информационными партнерами ПМЭФ-2018 выступили 34 компании (22 российские компании, 12 иностранных компаний).

ПИТАНИЕ НА ФОРУМЕ

Для организации питания участников традиционно на площадке ПМЭФ Фонд Росконгресс организует несколько ресторанов совместно с известными рестораторами и шеф-поварами. Начиная с 2016 года регулярным партнером-ресторатором ПМЭФ на новой площадке проведения Форума стала ресторанная группа "Рестораны Раппопорта". На площадке ПМЭФ-2018 четыре дня принимали гостей три ресторана группы: "Китайская грамота", "Блок" и "Dr. Живаго". Кроме того, работал ресторан Forum при участии известных шеф-поваров Маттео Баронетто (Италия) и Мирко Рэ (Германия), а также инвестиционный ресторан "Кубань". Помимо этих ресторанов, на площадке функционировали стационарные рестораны гостиницы Hilton St. Petersburg ExpoForum GRIL’ и PARC. Помимо ресторанного обслуживания, было предусмотрено большое количество зон делового общения с непрерывными кофе-брейками в течение дня, а также питание представителей СМИ в формате обедов, ужинов и кофе-брейков. Для представителей СМИ и персонала было заказано более 95 тонн продуктов. Для подготовки и обеспечения бесперебойной работы зон питания Форума было задействовано более 1000 единиц квалифицированного персонала. Для гостей и участников Форума рестораны разработали разнообразные меню, где выделили три самых популярных направления кухни: паназиатская, итальянская, конечно же русская, а также вегетарианское меню.

ОРГАНИЗАТОР ПМЭФ-2018

Фонд Росконгресс – социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий в России. Учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.