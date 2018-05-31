Коми филиал "Т Плюс" возобновляет подачу тепла в жилфонд Сыктывкара

В связи с низкой температурой наружного воздуха, идя навстречу просьбам населения и по согласованию с городской администрацией Коми филиал "Т Плюс" возобновляет подачу тепла в жилой фонд Сыктывкара.

Тепловые сети переводятся в соответствующий гидравлический режим, на котельных вводится в работу дополнительное оборудование. Параллельно теплоэнергетики ведут работу с сотрудниками управляющих компаний и ТСЖ по подключению к теплу жилых зданий.

Подача тепла на объекты социальной сферы была возобновлена 29 мая.

Испытания тепловых сетей и сопряженные с ними отключения горячей воды будут перенесены на более поздний период.