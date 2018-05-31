 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

Коми филиал "Т Плюс" возобновляет подачу тепла в жилфонд Сыктывкара

Коми филиал Т Плюс возобновляет подачу тепла в жилфонд Сыктывкара

31 мая 2018, 14:38
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

Обсудить на форуме

227 просмотров

В связи с низкой температурой наружного воздуха, идя навстречу просьбам населения и по согласованию с городской администрацией Коми филиал "Т Плюс" возобновляет подачу тепла в жилой фонд Сыктывкара.

Тепловые сети переводятся в соответствующий гидравлический режим, на котельных вводится в работу дополнительное оборудование. Параллельно теплоэнергетики ведут работу с сотрудниками управляющих компаний и ТСЖ по подключению к теплу жилых зданий.

Подача тепла на объекты социальной сферы была возобновлена 29 мая.

Испытания тепловых сетей и сопряженные с ними отключения горячей воды будут перенесены на более поздний период.

Компания: ПАО "Т Плюс"
Другие новости рубрики Энергетика
Завершена реконструкция гидротурбин Миатлинской ГЭС
Долги за электроэнергию растут: АО
Николай Шульгинов и Айсен Николаев обсудили вопросы развития электроэнергетики Якутии
Екатеринбургским школьникам и студентам рассказали, как экономить электроэнергию и меньше платить
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно