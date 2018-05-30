Николай Шульгинов и Айсен Николаев обсудили вопросы развития электроэнергетики Якутии

Председатель Правления – Генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов и временно исполняющий обязанности главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев провели в Якутске рабочую встречу, на которой обсудили проекты, связанные с развитием электроэнергетики на территории республики.

В первую очередь Николай Шульгинов и Айсен Николаев обсудили ход восстановительных работ после грозы и урагана, которые привели к массовому обрыву проводов линий электропередачи и нанесли существенный урон электросетевому хозяйству. Уже вторые сутки 69 бригад энергетиков, оснащённых спецтехникой, в круглосуточном режиме ведут работы по восстановлению электроснабжения. Численность населения, остающегося без света, ежечасно сокращается.

Николай Шульгинов поздравил Айсена Николаева с назначением на высокий пост и выразил уверенность в продолжении и развитии сотрудничества между энергетиками и органами власти республики.

"Республика Саха (Якутия) и РусГидро являются надёжными партнёрами. Мы всегда находим конструктивное понимание в вопросах развития электроэнергетики самого крупного региона Российской Федерации, в том числе в вопросах реализации пилотных проектов в области возобновляемой энергетики", – отметил Николай Шульгинов.

Глава РусГидро проинформировал временно исполняющего обязанности главы республики о проектах, которые компания реализует на территории региона. Особое внимание было уделено инновационному проекту по строительству ветродизельного комплекса в якутском арктическом посёлке Тикси. Проект уникален не только для Якутии, но и для России в целом: в результате его реализации впервые в нашей стране в единый технологический комплекс, управляемый автоматизированной системой, будут объединены три ветроэнергетические установки общей мощностью 900 кВт, дизель-генераторы общей мощностью 3 МВт и система аккумулирования электроэнергии. Ветродизельный комплекс повысит надежность энергоснабжения изолированного полярного поселка Тикси, в котором сейчас проживает более 4 600 человек, и снизит его зависимость от дорогостоящего привозного топлива.

В настоящий момент всё оборудование ветродизельного комплекса общим весом более 200 тонн доставляется в Тикси из Владивостокского морского торгового порта. Монтаж ветроагрегатов завершится до декабря 2018 года, после чего начнется их опытная эксплуатация.

Проект реализуется в рамках Меморандума о сотрудничестве между РусГидро, NEDO и Республикой Саха (Якутия), а также договора о совместной деятельности между АО "Сахаэнерго" и компанией Takaoka Toko, которая является организатором проекта с японской стороны.

Также в ходе встречи Николай Шульгинов и Айсен Николаев обсудили вопросы, касающиеся консолидации энергетических активов в регионе на базе ПАО "Якутскэнерго", подключения котельных АО "Теплоэнергия" к магистральным сетям новой Якутской ГРЭС-2 и другие задачи.