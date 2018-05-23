ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" принял участие в XXVI Международной выставке "ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ - 2018" традиционно проходящей в г. Уфе

Выставка является одной из крупнейших площадок для знакомства с новыми технологиями и оборудованием для нефтеперерабатывающей отрасли. Мероприятие посетили главы региона, а так же представители нефте- и газодобывающих предприятий, инжиниринговых компаний и другие.

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" ценит площадку открытого пространства, для налаживания дружеских и партнерских отношений, укрепления связей, обмена опыта.

Во время выставки представители ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" провели консультации по представленной продукции и выпускаемым новинкам, обсудили условия сотрудничества. Стали участниками в обсуждении самых актуальных вопросов отрасли, требующих экспертной оценки, профессионального подхода и производственных решений.

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" рад тому, что с каждым годом количество посетителей и участников растет, способствуя расширению партнерских отношений, поддержки и развитию отраслей.