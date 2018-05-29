ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго" повышает качество электроснабжения потребителей

Продолжается ремонтная кампания ООО "Башкирэнерго" (дочернее предприятие АО "БЭСК", входящего в группу компаний АФК "Система"), и на энергообъектах производственных отделений проводятся работы по повышению надежности оборудования.

Так, на подстанции 110/6 кВ "Орджоникидзевская" ПО "Уфимские городские электрические сети" завершился капитальный ремонт трансформатора 1Т. Работы выполнили специалисты подрядной организации при участии северной группы подстанций ОПС ПО "УГЭС". По словам начальника группы подстанций Динара Салихова, капремонт позволит существенно продлить срок эксплуатации трансформатора и, самое главное, повысить надежность электроснабжения потребителей. Во время ремонта была произведена ревизия активной части, то есть выемка обмотки трансформатора, а также выполнена замена резиновых уплотнений, шиберов, ремонт системы обдува и привода РПН.

От надежной работы подстанции "Орджоникидзевская" зависит качественное электроснабжение ряда социально-значимых объектов, среди которых Городская клиническая больница №13, спортивно-оздоровительный комплекс "Биатлон", стадион "Нефтяник".

Всего в этом году ПО "УГЭС" планирует произвести ремонт 3 силовых трансформаторов на 3 подстанциях 35-110 кВ.