"Россети" обновили рекорды по МСФО

Компания "Россети" (LSE: RSTI) объявляет консолидированные финансовые результаты электросетевого холдинга, рассчитанные по международным стандартам финансовой отчетности, за первый квартал текущего финансового года, который закончился 31 марта.

Чистая прибыль группы "Россети" в первые три месяца 2018 года составила 32,9 млрд руб., что на 39,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом выручка составила 260,3 млрд рублей против 230,6 млрд рублей в январе – марте 2017 года. Показатель EBIDTA вырос на 16,9% и составил в I квартале 2018 года 78,9 млрд рублей при объеме чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности, в размере 56,6 млрд рублей (увеличение на 15,5%).

Таких результатов удалось добиться благодаря реализации комплекса мер по повышению эффективности электросетевого комплекса. Они включают в себя улучшение качества и производительности труда, рост показателей надежности – SAIDI и SAIFI, а также борьбу с коммерческими потерями электроэнергии.

С полной отчетностью можно ознакомиться в соответствующем разделе на официальном сайте компании "Россети".