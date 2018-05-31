 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Россия

Тюменская область и WorldSkills Russia договорились о сотрудничестве

Тюменская область и WorldSkills Russia договорились о сотрудничестве

31 мая 2018, 16:58
Рубрика: Россия
Метки: WorldSkills Russia

Обсудить на форуме

250 просмотров

Дорожную карту по реализации проектов и программ движения "Молодые профессионалы" в Тюменской области на 2018-2020 годы подписали губернатор Тюменской области Владимир Якушев и генеральный директор союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" Роберт Уразов, сообщил сотрудник пресс-службы губернатора.

"Мы целенаправленно привлекаем работодателей к реализации программ и проектов "Молодых профессионалов", вместе решаем задачи по повышению производительности труда, обеспечению предприятий квалифицированными кадрами. Правительство Тюменской области и впредь будет поддерживать инициативы союза, решать стоящие перед нами общие задачи", — сказал глава региона на церемонии подписания документа.

По словам Якушева, в Тюменской области ежегодно проходят региональные чемпионаты профессионального мастерства, организуются стажировки студентов и экспертов в России и за рубежом, разработана система поощрения победителей и тренеров, подготовивших чемпионов. С 14 по 26 мая на площадке межрегионального центра компетенций в Тюмени впервые проходит отборочный этап VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) — 2018.

"Мы уделяем особое внимание развитию образования, в том числе и профессионально-технического. WorldSkills дает еще одну возможность вывести его на совершенно иной уровень. Уверен, что и дальше это движение будет набирать обороты и менять нашу систему образования, делать ее соответствующей требованиям времени", — отметил губернатор.

РИА Новости

Компания:

Другие новости рубрики Россия
В регионах России внедряют проектное управление в сфере промышленности
Пермский край опубликовал концепцию развития цифровой экономики региона
В России одобрили проект договора об интеллектуальной собственности СНГ
РОСНАНО, РВК и ФРДВ подписали договор о Дальневосточном фонде развития и внедрения высоких технологий
Эта новость часть сюжета WorldSkills
Другие новости сюжета:
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно