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Отраслевые новости: Россия

В России одобрили проект договора об интеллектуальной собственности СНГ

В России одобрили проект договора об интеллектуальной собственности СНГ

31 мая 2018, 12:01
Рубрика: Россия
Метки: ЭКОНОМИКА

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Правительство РФ одобрило проект соглашения о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств СНГ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Проект соглашения 2 марта был одобрен Экономическим советом СНГ, отмечается в пояснительной записке к документу.

"Подписание соглашения позволит сформировать единый подход к правовому регулированию в сфере интеллектуальной собственности и обеспечить условия для коммерциализации объектов интеллектуальной собственности на территории государств СНГ", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что рынок интеллектуальной собственности стран СНГ будет формироваться с учетом национальных приоритетов.

Взаимодействие государств СНГ по реализации соглашения будет координировать Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.

РИА Новости

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