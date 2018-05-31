В китайской цветной металлургии запланировано крупнейшее слияние

Лидер китайской алюминиевой отрасли Aluminum Corporation of China (Chalco) объединит свое медное подразделение China Copper с государственной компанией Yunnan Metallurgical Group, одним из ведущих производителей меди в Китае.

Обе стороны создадут совместное предприятие, в котором доля Chalco составит 58%. Остальное будет принадлежать администрации провинции Юньнань. Данное слияние станет крупнейшим в истории китайской цветной металлургии.

Сделка проводится в рамках политики китайского правительства, направленной на укрупнение китайских государственных корпораций с целью превращения их в компании мирового масштаба. Кроме того, объединение двух крупных производителей меди позволит добиться экономии на масштабах и убрать с рынка избыточные мощности.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"