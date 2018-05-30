В регионах России внедряют проектное управление в сфере промышленности

Аналитический центр при Правительстве РФ совместно с Минпромторгом России провел круглый стол "Развитие проектного управления в субъектах Российской Федерации". На мероприятии представители федеральных и региональных органов власти, курирующих промышленность, обсудили значимость внедрения проектного управления в регионах, а также поделились собственным опытом проектной деятельности. Важной частью круглого стола стало представление специальной номинации Минпромторга России в конкурсе профессионального управления проектной деятельностью "Проектный Олимп" — "Система управления проектной деятельностью в органах исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, курирующих вопросы промышленности и торговли".

"Наша цель — вовлечь регионы в проектную деятельность, выявить наилучшие практики внедрения проектного метода для обмена опытом, а также сформулировать собственные рекомендации для совершенствования системы управления на региональном уровне", — отметил в своем выступлении заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

Ставший уже ежегодным конкурс "Проектный олимп" нацелен на стимулирование региональных органов исполнительной власти, совершенствование собственной системы управления путем внедрения проектного метода, основные принципы которого базируются на Постановлении Правительства РФ № 1050.

В 2017 г. впервые в конкурсе была заявлена специальная номинация Минпромторга России, в которой оценивалась эффективность системы проектного управления в региональных органах исполнительной власти, курирующих промышленность и торговлю. В финал прошли Белгородская и Курганская области, получившие высокую оценку системы проектного управления в соответствующих региональных органах власти.

"В этом году мы планируем привлечь еще больше регионов для участия в конкурсе, а Минпромторг совместно с асессорами Аналитического центра при Правительстве РФ примет участие в оценке системы проектного управления в региональных органах, курирующих промышленность и торговлю", — обозначил дальнейшие планы по развитию проектного управления в регионах России Алексей Беспрозванных.

Также замминистра рассказал о важности открытого диалога с регионами для полной реализации и интеграции проектного управления на федеральном и региональном уровнях государственной промышленной политики.