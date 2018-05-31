Хабаровские филиалы ДГК рассказали об итогах отопительного сезона

Руководители хабаровских филиалов АО "Дальневосточная генерирующая компания" в ходе прошедшей в Хабаровске пресс-конференции ответили на вопросы СМИ об итогах завершившегося отопительного сезона и рассказали о перспективах ремонтной кампании.

По словам директора филиала "Хабаровская генерация" Владимира Ларикова, в настоящее время филиал завершил отопительный сезон на всех территориях присутствия, за исключением поселка Майский (Советско-Гаванский район). "Теплоэлектроцентрали отработали сезон стабильно. Аварий с отключением потребителей и перерывов в теплоснабжении не допущено", - отметил он.

Без срывов прошел отопительный сезон и для Хабаровской теплосетевой компании. По словам ее руководителя Сергея Нехороших, за отопительный период на сетях компании в Хабаровском крае произошло три незначительных происшествия, что свидетельствует о качественной подготовке тепломагистралей к зиме во время летней ремонтной кампании.

Как отметили представители АО "ДГК", финансирование ремонтной программы по двум филиалам в 2018 году составит свыше 2 млрд руб., по инвестиционной программе – более 3 млрд. рублей.

Приоритетными объектами в рамках инвестпрограммы для Хабаровской генерации являются: реконструкция котлоагрегата № 8 Хабаровской ТЭЦ-1 под использование в виде топлива природного газа, перевод на сжигание природного газа пиковой котельной Хабаровской ТЭЦ-3; строительство золоотвала Амурской ТЭЦ. Помимо этого, в 2018 году Хабаровская генерация капитально обновит 14 объектов основного оборудования.

Для Хабаровской теплосетевой компании приоритетными направлениями деятельности по инвестпрограмме в 2018 году станут: строительство центральных тепловых пунктов в г. Советская Гавань от строящейся ТЭЦ, возведение второй очереди котельной в Волочаевском городке Хабаровска с целью присоединения к системе отепления строящегося спорткомплекса для подготовки кадров олимпийского резерва и общеобразовательной школы на 800 мест. Помимо этого, большой объем работ и запланирован на тепловых сетях компании.

"В текущем году мы планируем заменить почти 20 км тепломагстралией, - рассказал директор ХТСК Сергей Нехороших. – Самый большой объем работ – замена 14,5 км трассы, будет проводиться в Хабаровске".