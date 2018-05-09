Завод "Энергокабель" начал размещать на барабанах с продукцией новые этикетки

С мая 2018 года Завод "Энергокабель" использует на барабанах с продукцией новые этикетки. Если ранее информация об изделии наносилась краской, то сейчас на барабан размещают табличку из полилита – синтетического материала, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и атмосферным осадкам. Этикетки сделаны заметными, яркими, легко читаемыми. Вся информация на них регламентирована ГОСТ 18690-2012 "Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение".

С начала применения предприятием полилитовых табличек прошел почти месяц, опыт признан удачным. При этом барабаны с нанесением информации краской продолжают использоваться. Со временем их вытеснят барабаны с новыми этикетками, однако этот переход будет проходить постепенно.