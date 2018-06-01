Байкеры провели урок электробезопасности для воспитанников школы-интерната в Волгоградской области

Необычный урок электробезопасности прошел в школе-интернате станицы Слащевской Кумылженского района. Его провели байкеры во главе с вице-президентом Михайловского байкерского клуба "Motor Sapiens" Владимиром Казменкиным, по своему основному роду деятельности являющимся начальником отдела производственной безопасности "Михайловских электрических сетей" волгоградского филиала ПАО "МРСК Юга" (входит в ГК "Россети").

Благотворительным визитом к ребятам, оставшимся без попечения родителей, байкеры открыли новый мотосезон. 150 воспитанников вместе со сладкими подарками получили яркие раскраски, магниты, плакаты, настольные игры и школьные принадлежности, иллюстрированные правилами безопасного поведения около энергетических объектов. Дети с восторгом прокатились вместе с байкерами на их железных конях по школьному футбольному полю и с интересом послушали рассказ о том, насколько опасно играть рядом с подстанциями, линиями электропередачи, запускать поблизости воздушных змеев и разводить костры.

Завершился творческий урок по профилактике детского электравматизма небольшим концертом местной рок-группы, с удовольствием выступившей для невероятно благодарной аудитории.

- Подарить детишкам с непростой судьбой маленькую радость, постараться оградить от опасных ситуаций и в результате увидеть их счастливые глаза - очень важно не только для них, но и для нас, взрослых людей, - поделился впечатлениями от мероприятия Владимир Казменкин, пообещав, что подобные визиты мотосообщества в Слащевскую школу-интернат станут отныне традиционными.