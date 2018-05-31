Филиал "Калугаэнерго" организовал пресс-тур для журналистов, посвященный подготовке к ОЗП

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Калугаэнерго" полным ходом идет подготовка к осенне-зимнему периоду 2018-2019 г.г. Как энергетики готовятся к зиме, они рассказали журналистам региональных СМИ в ходе организованного 30 мая 2018 года пресс-тура на энергообъекты. Провел пресс-тур Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Калугаэнерго" Владислав Острик.

Первый пункт пресс-тура – ВЛ 10 кВ №12 от ПС "Кондрово". На ней произведены работы по реконструкции: заменено 14,6 км провода на СИП на участках, проходящих по лесным массивам, выполнена замена опор. Дополнительно для гибкости оперативной схемы установлены три линейных разъединителя. Сейчас на данной воздушной линии завершается расчистка трасс ВЛ с применением современной мульчерной техники - работы выполнены на площади 27 га. Все это позволит повысить надежность электроснабжения населенных пунктов Большое и Малое Болынтово, Желтыкино, Носыкино, Маковцы, Зажово и других.

Следующий пункт пресс-тура – КТП 10/0,4 кВ, обеспечивающая электроснабжение школы № 2 в г. Кондрово. В 2018 году на энергообъекте была произведена реконструкция, что позволило повысить надежность электроснабжения учебного заведения и обеспечить вторую категорию надежности, а также увеличить его мощность. В рамках реконструкции произведено строительство двух кабельных линий 10 кВ общей протяженностью 0,35 км, смонтирована новая КТП с двумя трансформаторами по 630 кВА.

Также журналисты посетили две ВЛ № 10 кВ от ПС "Копытцево". На данных воздушных линиях для повышения надежности электроснабжения жителей крупных сел Льва Толстого и Дворцы была произведена расчистка и расширение трасс ВЛ на площади 16 га. Выполненные работы были произведены в конце 2017 года, после чего отключений по причине падения деревьев зафиксировано не было.

Аналогичные работы ведутся сейчас во всех районах Калужской области. Всего в этом году энергетики филиала "Калугаэнерго" планируют отремонтировать 3172 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) всех классов напряжений, выполнить ремонт оборудования на 1010 трансформаторных подстанциях 6-10/0,4 кВ, а также 25 подстанциях 35-110 кВ. В результате работ по реконструкции, реновации и новому строительству будет введено 340,26 МВА мощностей и 332,27 км линий электропередач. В 2018 году завершается реализация многолетней программы по расширению трасс ВЛ 35 кВ и выше, в этом году работы будут произведены на площади более 491 га. Особое внимание уделяется расчистке трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности, а также от угрожающих падением на провода ВЛ деревьев, находящихся в лесных массивах.

Надо отметить, что выполнение основных производственных программ – важнейшее условие обеспечения надежности электроснабжения потребителей, особенно в период максимальных зимних нагрузок. Количество аномальных погодных условий в последнее время увеличивается. Но благодаря качественной и своевременной реализации мероприятий по подготовке к зиме, показатели надежности в филиале "Калугаэнерго" улучшаются: сокращается количество технологических нарушений и длительность перерывов в электроснабжении потребителей.

В филиале "Калугаэнерго" подчеркивают, что работы по повышению надежности электроснабжения потребителей будут продолжены, в том числе с учетом последствий аномальных погодных явлений во время осенне-зимнего периода 2017-2018 г.г.