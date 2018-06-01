Финал студенческой лиги чемпионата "CASE-IN"

30 и 31 мая в Москве прошел финал VI сезона Международного инженерного чемпионата "CASE-IN" по теме "Развитие Арктики". Чемпионат включен в Перечень общероссийских молодежных мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования на 2018 год.

Организаторы чемпионата − Фонд "Надежная смена", Некоммерческое партнерство "Молодежный форум лидеров горного дела" и ООО "АстраЛогика". Соорганизатором направления "Электроэнергетика" выступает Ассоциация "Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения". RusCable.Ru – информационный партнер чемпионата.

В 2018 году национальными партнерами чемпионата выступают федеральные министерства − Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, а также Федеральное агентство по делам молодежи и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

За путевку в финал боролись 5000 студентов и аспиратнов, а их работу оценивали около 1000 экспертов из компаний ТЭК и МСК в 106 отборочных турах. А прошли в финал 421 будущий инженер из 50 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Киргизстана.

Финалисты приготовили и защитили решения инженерных кейсов по теме развития Арктики в шести направлениях Финала: "Геологоразведка", "Горное дело", "Металлургия", "Нефтегазовое дело", "Нефтехимия", "Электроэнергетика". Одновременно со студентами собственные наработки по развитию арктических опорных зон представили команды молодых специалистов компаний ТЭК и МСК России.

"Сегодня мы с вами на финале шестого сезона студенческой лиги Case In, в котором мы с вами вносим совместный вклад в развития инженерного образования и популяризации энергетического и минерального-сырьевого комплекса. 6 лет идет наш проект и в этом году это шесть направлений. Очень позитивная динамика в конкурсе и надеюсь, она сохранится в последующие годы. Завершая финал студенческой лиги, мы не заканчиваем действие, потому что состоится ещё школьная лига, продолжится лига молодых специалистов, а также лига специалистов рабочих специальностей, которые проходят в рамках нашего проекта", – сказал директор Фонда "Надежная смена" Артём Королев, открывая награждение победителей. И ими стали:

"Геологоразведка"

I место - "МУР", ФГБОУ ВО "Уральский государственный горный университет"

II место - "Arctic Engineering", ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский горный университет"

III место - "Горные разведчики", ФГАОУ ВО "Дальневосточный федеральный университет"

"Горное дело"

I место - "Легион", ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский горный университет"

II место - "Из недр Земли", ФГБОУ ВО "Тульский государственный университет"

III место - "Горизонт 42", ФГБОУ ВО "Сибирский государственный индустриальный университет"

"Металлургия"

I место - "Курвиметр и лапидарность", ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"

II место - "Экстремум", ФГАОУ ВО "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)"

III место - "Перспектива", ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский горный университет"

"Нефтегазовое дело"

I место - "The second Effort", ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет"

II место - "Фортуна", ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный экономический университет"

III место - "Easy", ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский горный университет"

"Нефтехимия"

I место - "Философский камень", ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"

II место - "Метод научного тыка", ФГБОУ ВПО "Самарский государственный технический университет"

III место - "Братство ХТТУМ", ФГБОУ ВО "Пермский национальный исследовательский политехнический университет"

"Электроэнергетика"

I место - "Охотники за повреждениями", ФГБОУ ВО "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова"

II место - "Smart", ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"

III место - "Холостое Замыкание", ФГБОУ ВО "Тюменский индустриальный университет"

"Лига молодых специалистов"

I место - команда ПАО "Татнефть"

II место - команда ПАО "МОЭСК"

III место - команда ПАО "ФСК ЕЭС"

Впрочем, для молодых специалистов это не финал, а очередной этап, итоги этой лиги подведут в рамках Российской энергетической недели.

Награды за первое место в конкурсе вручал заместитель Министра энергетики Антон Инюцын. "Топливно-энергетический комплекс сегодня – одно из ведущих мест в нашей экономике и вообще в мире. И если говорить про российский ТЭК, то это огромный потенциал и огромный комплекс, который пытаются отодвинуть на второй план, потому что сегодня на первый план выходят новые технологии, роботизация, цифровизация и так далее. Но мне хотелось бы напомнить, что все эти новые технологии в первую очередь потребуют опережающих темпов развития энергетической отрасли. А это не только электроэнергетика, это и добыча, и транспортировка, и переработка. Это отрасли, которые вы тоже здесь представляете. Именно это, развитие отрасли, залог развития нашей страны и – самое важное – залог конкурентоспособности нашей страны. И вы призваны организовать всё это", – сказал он в своём приветственном слове командам.

Специально для RusCable.Ru ведущий эксперт отдела развития персонала Департамента управления персоналом АО "СО ЕЭС" Илья Москвин, одной из компаний-партнеров конкурса, рассказал о результатах совместной работы на чемпионате. Компания "СО ЕЭС" третий год принимает участие в чемпионате. Он отметил, что кейсы действительно давались компанией на основе реальных проектов и специалистам любопытен свежий взгляд на проблему. "Мы осуществляет плотное взаимодействие с вузами, которые готовят ребят по направлению "электроэнергетика". И в магистратуре они проходят специализированную программу [составленную с помощью специалистов компании] и мы берем на работу в компанию в основном этих ребят. Но у этих студентов хорошая подготовка и они, конечно, участвуют в этих кейсах и часто становятся победителями. Вот в этом году две команды из призеров – первое и второе место – на 70% состоят из ребят, которые прошли или проходят нашу спецпрограмму", – рассказал г-н Москвин.