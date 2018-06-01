Минфин США продлил срок выхода из акций и долга "Русала", En+ и "Группы ГАЗ" до 5 августа

Минфин США продлил срок завершения операций с акциями и долговыми инструментами "Русала", En+ и "Группы ГАЗ" в рамках санкций до 5 августа с 6 июня, говорится в сообщении департамента Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC).

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией — ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня, соответственно. Однако позднее эти сроки были частично продлены, и теперь на завершение контрактов с "Русалом" и "Группой ГАЗ" дается время до 23 октября. Из акций и долга "Русала", En+ и "Группы ГАЗ" в рамках американских санкций ранее было разрешено выходить до 6 июня.

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