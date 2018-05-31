На базе подстанции ПАО "МРСК Волги" прошли антитеррористические учения

На подстанции 110/6 кВ "Новая" Приволжского производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Саратовские распределительные сети" состоялись антитеррористические учения.

В проведении учений участвовали подразделения УФСБ, ГУ МВД, Управления Росгвардии, ЦССИ ФСО, ГУ МЧС, УФСИН, правительства Саратовской области, ПУ ФСБ и ПЛУ на транспорте.

После получения информации о "захвате" подстанции диспетчер сделал необходимые оповещения. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности приняла решение о введении режима повышенной готовности и разработала варианты восстановления электросетевого оборудования в случае его возможного повреждения.

С персоналом ПО и сотрудниками ЧОП, охраняющими электросетевые объекты, были проведены дополнительные инструктажи по работе в условиях чрезвычайной ситуации. Персонал оперативно-выездных бригад увеличил интенсивность обследования электросетевых объектов.

В результате квалифицированных действий энергетиков все мероприятия, предусмотренные при работе в чрезвычайной ситуации, были выполнены четко и в полном объеме. На всем протяжении учений Комиссия взаимодействовала с оперативным штабом УФСБ России по Саратовской области.

Участие ПАО "МРСК Волги" в подобных учениях – часть постоянной, системной работы компании по обеспечению противотеррористической и противопожарной защищенности электросетевых объектов.